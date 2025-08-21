Богачи возмутились блюдам за три тысячи в ресторанах Екатеринбурга

Богатые люди не готовы платить много одно блюдо в Екатеринбурге
Люди не готовы отдавать большие деньги за блюда

Состоятельные люди не готовы отдавать за одно блюдо три тысячи рублей в ресторанах Екатеринбурга. Таким наблюдением на Международном фестивале креативных индустрий поделился владелец заведений «Горожане» и Culta bistronomic Виктор Новиков. 

«Я слышал такую штуку от гостей, у которых есть деньги (бизнес и так далее): „Полторы тысячи рублей за блюдо еще нормально, но три? С ума сойти“. Это уже ментально тяжело воспринимается даже в Москве. Люди к такой инфляции не сильно-то готовы. Недавно вроде в две тысячи укладывался [на человека], а сейчас порог резко вырос», — поделился Новиков. 

