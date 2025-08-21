В Екатеринбург завезли 340 тонн арбузов

На плодоовощную базу Екатеринбурга завезли 340 тонн арбузов. Крупные партии поступили из четырех российских регионов, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
«160 тонн подкарантинной продукции ввезено из Оренбургской области, по 80 тонн — из Волгоградской и Астраханской областей, из Ставропольского края завезено 20 тонн», — пояснили. Арбузы завозили в период с 1 по 19 августа.
Партии продукции провели лабораторные исследования. Эксперты проверили арбузы на наличие опасных вредителей и вирусов. По итогам проверки все партии допустили к продаже на Среднем Урале.
