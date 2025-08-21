В Екатеринбург завезли 340 тонн арбузов

Арбузы завезли из четырех регионов
Арбузы завезли из четырех регионов

На плодоовощную базу Екатеринбурга завезли 340 тонн арбузов. Крупные партии поступили из четырех российских регионов, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

«160 тонн подкарантинной продукции ввезено из Оренбургской области, по 80 тонн — из Волгоградской и Астраханской областей, из Ставропольского края завезено 20 тонн», — пояснили. Арбузы завозили в период с 1 по 19 августа.

Партии продукции провели лабораторные исследования. Эксперты проверили арбузы на наличие опасных вредителей и вирусов. По итогам проверки все партии допустили к продаже на Среднем Урале.

