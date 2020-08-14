МИД заявил, что не бросит россиян за границей

Инициатива отмены бесплатной помощи россиянам, оказавшимся в трудной ситуации за границей, не касается вывозных рейсов из-за пандемии, стихийных бедствий и военных конфликтов. Об этом заявили в МИД России.
«Ни о каком изменении порядка эвакуации российских граждан с территории иностранного государства в связи со стихийными бедствиями или вооруженными конфликтами речи не идет. Оплата расходов в этих случаях производится за счет средств федерального бюджета», — цитирует МИД «Коммерсант».
Накануне появилась информация о том, что россиян, оказавшихся в кризисной ситуации за границей, хотят обязать компенсировать расходы государству за возврат на родину. Сообщалось, что возврат суммы, которая будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи, будет даваться три месяца. Документ, подтверждающий оплату, необходимо отправить в МИД по почте. Если за это время россиянин не отдаст долг, сумму «выбьют» через суд.
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