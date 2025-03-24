24 марта 2025

Актеры Юрий Борисов и Евгений Цыганов удостоены премии «Ника»

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Церемония прошла в московском театре «Маска»
Церемония прошла в московском театре «Маска» Фото:

Актеры Юрий Борисов и Евгений Цыганов были удостоены премии «Ника» за лучшие мужские роли в кино. Оба актера получили награды за роли в фильмах «Кончится лето» и «Мастер и Маргарита» соответственно.

«Это огромная честь стоять на этой сцене. Огромное счастье работать с такой группой по такому материалу», — поделился актер Евгений Цыганов, его слова приводит ТАСС. Юрий Борисов, в свою очередь, рассказал о своем волнении перед получением престижной награды.

На церемонии вручения премии «Ника», прошедшей в московском театре «Маска», были посмертно отмечены достижения российских актеров Евгении Добровольской и Романа Мадянова. Им были вручены награды за лучшие исполнения в ролях второго плана.

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Актеры Юрий Борисов и Евгений Цыганов были удостоены премии «Ника» за лучшие мужские роли в кино. Оба актера получили награды за роли в фильмах «Кончится лето» и «Мастер и Маргарита» соответственно. «Это огромная честь стоять на этой сцене. Огромное счастье работать с такой группой по такому материалу», — поделился актер Евгений Цыганов, его слова приводит ТАСС. Юрий Борисов, в свою очередь, рассказал о своем волнении перед получением престижной награды. На церемонии вручения премии «Ника», прошедшей в московском театре «Маска», были посмертно отмечены достижения российских актеров Евгении Добровольской и Романа Мадянова. Им были вручены награды за лучшие исполнения в ролях второго плана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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