Актеры Юрий Борисов и Евгений Цыганов удостоены премии «Ника»

Актеры Юрий Борисов и Евгений Цыганов были удостоены премии «Ника» за лучшие мужские роли в кино. Оба актера получили награды за роли в фильмах «Кончится лето» и «Мастер и Маргарита» соответственно.
«Это огромная честь стоять на этой сцене. Огромное счастье работать с такой группой по такому материалу», — поделился актер Евгений Цыганов, его слова приводит ТАСС. Юрий Борисов, в свою очередь, рассказал о своем волнении перед получением престижной награды.
На церемонии вручения премии «Ника», прошедшей в московском театре «Маска», были посмертно отмечены достижения российских актеров Евгении Добровольской и Романа Мадянова. Им были вручены награды за лучшие исполнения в ролях второго плана.
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