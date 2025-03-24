24 марта 2025

Российские дипломаты одним словом описали впечатления от переговоров с США

Российские дипломаты остались в хорошем настроении после переговоров с США
© Служба новостей «URA.RU»
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Дипломаты встречались в Эр-Рияде
Дипломаты встречались в Эр-Рияде Фото:

После переговоров в Эр-Рияде между делегациями России и США российская сторона осталась в хорошем настроении. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

«Хорошее», — ответил источник РИА Новостей, комментируя настроение делегации РФ после завершения 12-часовых переговоров. Встреча двух сторон началась утром и продолжалась весь день.

В переговорах от российской стороны участвовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагается, что основной темой обсуждения стала безопасность судоходства в акватории Черного моря, вопрос, который ранее поднимался в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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После переговоров в Эр-Рияде между делегациями России и США российская сторона осталась в хорошем настроении. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. «Хорошее», — ответил источник РИА Новостей, комментируя настроение делегации РФ после завершения 12-часовых переговоров. Встреча двух сторон началась утром и продолжалась весь день. В переговорах от российской стороны участвовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагается, что основной темой обсуждения стала безопасность судоходства в акватории Черного моря, вопрос, который ранее поднимался в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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