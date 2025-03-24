Российские дипломаты одним словом описали впечатления от переговоров с США

После переговоров в Эр-Рияде между делегациями России и США российская сторона осталась в хорошем настроении. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
«Хорошее», — ответил источник РИА Новостей, комментируя настроение делегации РФ после завершения 12-часовых переговоров. Встреча двух сторон началась утром и продолжалась весь день.
В переговорах от российской стороны участвовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагается, что основной темой обсуждения стала безопасность судоходства в акватории Черного моря, вопрос, который ранее поднимался в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.