В Ростовской области произошел взрыв газа в ЖК «Спутник»

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Уточняются причины взрыва в ЖК Ростовской области
Уточняются причины взрыва в ЖК Ростовской области Фото:

Ночью в жилом комплексе «Спутник», расположенном в Аксайском районе Ростовской области, произошел взрыв. В результате происшествия один человек получил травмы.

«Взрыв произошел в ЖК „Спутник“ в Аксайском районе. Один человек пострадал», — сообщает telegram-канал Mash. 

Спасатели, медицинские работники, полиция и представители коммунальных служб немедленно прибыли на место происшествия. Взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже. В результате происшествия 23-летний молодой человек, проживающий в этой квартире, был госпитализирован с ожогами.

Подробности происшествия уточняются. Ожидается дополнительная информация от правоохранительных органов.

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Ночью в жилом комплексе «Спутник», расположенном в Аксайском районе Ростовской области, произошел взрыв. В результате происшествия один человек получил травмы. «Взрыв произошел в ЖК „Спутник“ в Аксайском районе. Один человек пострадал», — сообщает telegram-канал Mash.  Спасатели, медицинские работники, полиция и представители коммунальных служб немедленно прибыли на место происшествия. Взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже. В результате происшествия 23-летний молодой человек, проживающий в этой квартире, был госпитализирован с ожогами. Подробности происшествия уточняются. Ожидается дополнительная информация от правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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