Юрист рассказал, кому можно прогуливать работу по уважительной причине

Юрист Тарновский: беременных и родителей-одиночек нельзя уволить за прогул
© Служба новостей «URA.RU»
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Беременных девушек нельзя увольнять с работы за прогул
Беременных девушек нельзя увольнять с работы за прогул Фото:

Работодатель не имеет права увольнять беременных, находящихся в декрете или одиноких родителей за неявку на работу. Представитель Ассоциации юристов России Никита Тарновский рассказал о ключевых моментах трудового законодательства.

«Если вы или ваш работник относитесь к категории „неувольняемых“: беременные, декретные, родитель-одиночка и другие, то единственный нормальный вариант завершения трудовых отношений — личное желание такого сотрудника уволиться» — уточнил Тарновский. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Специалист также затронул вопрос о том, что считается уважительной причиной для прогула, например, случай похорон. Он отметил, что отношение к таким причинам может варьироваться в зависимости от внутренней политики компании: в одних местах похороны признаются уважительной причиной, в других — нет.

Тарновский также подчеркнул, что в случае увольнения за прогул суд может восстановить работника на прежнем месте работы. Однако, как показывает практика, даже успешное восстановление не всегда обеспечивает гармоничное возвращение в коллектив.

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Работодатель не имеет права увольнять беременных, находящихся в декрете или одиноких родителей за неявку на работу. Представитель Ассоциации юристов России Никита Тарновский рассказал о ключевых моментах трудового законодательства. «Если вы или ваш работник относитесь к категории „неувольняемых“: беременные, декретные, родитель-одиночка и другие, то единственный нормальный вариант завершения трудовых отношений — личное желание такого сотрудника уволиться» — уточнил Тарновский. Его слова приводит «Комсомольская правда». Специалист также затронул вопрос о том, что считается уважительной причиной для прогула, например, случай похорон. Он отметил, что отношение к таким причинам может варьироваться в зависимости от внутренней политики компании: в одних местах похороны признаются уважительной причиной, в других — нет. Тарновский также подчеркнул, что в случае увольнения за прогул суд может восстановить работника на прежнем месте работы. Однако, как показывает практика, даже успешное восстановление не всегда обеспечивает гармоничное возвращение в коллектив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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