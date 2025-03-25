Депутат ГД призвал исключить рыбу и фрукты из списка социально значимых продуктов

В рамках последнего заседания Госдумы был поднят вопрос о пересмотре списка социально значимых товаров. Депутат Сергей Лисовский выступил с инициативой исключить из этого списка продукты премиум-класса, включая некоторые виды мяса, круассаны, а также премиальные сорта рыбы и фруктов.
«Правильное определение списка социально значимых товаров позволит производителям сосредоточить усилия на поддержании доступных цен на действительно необходимые продукты. Производители готовы соблюдать эти условия, если получат возможность компенсировать свои затраты за счет увеличения стоимости премиальных товаров», — подчеркнул Лисовский для «Комсомольской правды».
Лисовский указал на несоответствие между текущим ассортиментом социально значимых товаров и реальными потребностями населения. Он утверждает, что многие из продуктов, включенных в список, такие как дорогие сорта рыбы и экзотические фрукты, не должны подпадать под государственное регулирование цен из-за своей премиальной природы.
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