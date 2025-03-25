Женщина из села Махновка в Суджанском районе Курской области поделилась своими переживаниями о том, что в течение более чем шести месяцев ее семья была вынуждена прятаться в подвале из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. Она рассказала, что молилась и спала в обнимку с Библией.
«Полгода мы в подвале, мы ни времени, ничего не знали. Мы как слепые котята там были… Меня спасли молитвы, девочки. Я верю в Бога, и я с Библией спала. Я день и ночь молилась», — рассказала женщина «РИА Новости».
Она также отметила важность 90-го псалма, который обещает защиту от многочисленных угроз. «Есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела», — добавила она в разговоре с агентством.
В начале марта стало известно о ключевом повороте в освобождении Курской области, который оказался в пользу России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта высказался о ситуации в регионе, отметив, что «крышка дымящегося котла практически закрыта», и российские военные продолжают наступление. По данным отчетов российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов под Курском, в том числе районный центр Суджу.
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