Жительница Курской области полгода спала в подвале в обнимку с Библией

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В Курской области женщина пол года пряталась от ВСУ и молилась
В Курской области женщина пол года пряталась от ВСУ и молилась Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Женщина из села Махновка в Суджанском районе Курской области поделилась своими переживаниями о том, что в течение более чем шести месяцев ее семья была вынуждена прятаться в подвале из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. Она рассказала, что молилась и спала в обнимку с Библией.

«Полгода мы в подвале, мы ни времени, ничего не знали. Мы как слепые котята там были… Меня спасли молитвы, девочки. Я верю в Бога, и я с Библией спала. Я день и ночь молилась», — рассказала женщина «РИА Новости».

Она также отметила важность 90-го псалма, который обещает защиту от многочисленных угроз. «Есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела», — добавила она в разговоре с агентством.

В начале марта стало известно о ключевом повороте в освобождении Курской области, который оказался в пользу России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта высказался о ситуации в регионе, отметив, что «крышка дымящегося котла практически закрыта», и российские военные продолжают наступление. По данным отчетов российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов под Курском, в том числе районный центр Суджу.

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Женщина из села Махновка в Суджанском районе Курской области поделилась своими переживаниями о том, что в течение более чем шести месяцев ее семья была вынуждена прятаться в подвале из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. Она рассказала, что молилась и спала в обнимку с Библией. «Полгода мы в подвале, мы ни времени, ничего не знали. Мы как слепые котята там были… Меня спасли молитвы, девочки. Я верю в Бога, и я с Библией спала. Я день и ночь молилась», — рассказала женщина «РИА Новости». Она также отметила важность 90-го псалма, который обещает защиту от многочисленных угроз. «Есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела», — добавила она в разговоре с агентством. В начале марта стало известно о ключевом повороте в освобождении Курской области, который оказался в пользу России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта высказался о ситуации в регионе, отметив, что «крышка дымящегося котла практически закрыта», и российские военные продолжают наступление. По данным отчетов российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов под Курском, в том числе районный центр Суджу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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