24 марта 2025

Пасечник: шесть человек, включая журналистов, погибли от удара ВСУ по ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Артобстрел ВСУ привел к гибели людей
Артобстрел ВСУ привел к гибели людей Фото:

В результате артудара ВСУ по территории ЛНР погибли шесть человек, в том числе трое сотрудников федеральных СМИ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Сегодня произошло очередное преступление украинских нацистов. Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В их числе — три сотрудника федеральных СМИ...», — сообщил Пасечник у себя telegram-канале.

В результате обстрела пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения. По словам главы ЛНР, мальчика оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Журналист газеты «Известия» Александр Федорчак скончался в районе проведения СВО. Трагедия произошла в понедельник, 24 марта. Согласно сообщениям, причиной гибели Федорчака стал артиллерийский обстрел, выполненный Вооруженными силами Украины. В момент трагедии журналист выполнял свои профессиональные обязанности, освещая события на территории Луганской народной республики и в Харьковской области. Подробности — в материале URA.RU.

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В результате артудара ВСУ по территории ЛНР погибли шесть человек, в том числе трое сотрудников федеральных СМИ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. «Сегодня произошло очередное преступление украинских нацистов. Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В их числе — три сотрудника федеральных СМИ...», — сообщил Пасечник у себя telegram-канале. В результате обстрела пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения. По словам главы ЛНР, мальчика оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь. Журналист газеты «Известия» Александр Федорчак скончался в районе проведения СВО. Трагедия произошла в понедельник, 24 марта. Согласно сообщениям, причиной гибели Федорчака стал артиллерийский обстрел, выполненный Вооруженными силами Украины. В момент трагедии журналист выполнял свои профессиональные обязанности, освещая события на территории Луганской народной республики и в Харьковской области. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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