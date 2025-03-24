24 марта 2025

Уходящие из страны иностранные компании заплатили России почти 300 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
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В бюджет РФ за прошлый год поступили сотни неучтенных в прогнозе млрд рублей
В бюджет РФ за прошлый год поступили сотни неучтенных в прогнозе млрд рублей Фото:

В государственную казну за прошлый год поступило 283,5 млрд рублей, которые не были учтены в прогнозе. Одной из самых крупных статей доходов стали платежи уходящих с российского рынка компаний, другой — средства от конфискации имущества после коррупционных преступлений. Эти сведения содержатся в докладе Счетной палаты.

«В казну в 2024 году поступило 65 видов доходов, неучтенных при формировании финансового плана, это 283,5 млрд рублей. От всей суммы 99% — приходится на безвозмездные поступления и на конфискацию имущества из-за коррупционных преступлений», — с финансовой отчетностью познакомились «Известия».

Часть иностранных брендов, прекративших работу в стране в 2022–2023 годах, завершили продажу собственных активов только в 2024-м. Большинство западных компаний, которые хотели покинуть рынок РФ, уже это сделали. Но есть и такие, которые продолжают ограничиваться лишь намерением и заявлениями. 

В свете последних геополитических событий — все больше ушедших компаний планируют свое возвращение в Россию. При этом Москва категорична — поощрять или стимулировать процесс никто не собирается.

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В государственную казну за прошлый год поступило 283,5 млрд рублей, которые не были учтены в прогнозе. Одной из самых крупных статей доходов стали платежи уходящих с российского рынка компаний, другой — средства от конфискации имущества после коррупционных преступлений. Эти сведения содержатся в докладе Счетной палаты. «В казну в 2024 году поступило 65 видов доходов, неучтенных при формировании финансового плана, это 283,5 млрд рублей. От всей суммы 99% — приходится на безвозмездные поступления и на конфискацию имущества из-за коррупционных преступлений», — с финансовой отчетностью познакомились «Известия». Часть иностранных брендов, прекративших работу в стране в 2022–2023 годах, завершили продажу собственных активов только в 2024-м. Большинство западных компаний, которые хотели покинуть рынок РФ, уже это сделали. Но есть и такие, которые продолжают ограничиваться лишь намерением и заявлениями.  В свете последних геополитических событий — все больше ушедших компаний планируют свое возвращение в Россию. При этом Москва категорична — поощрять или стимулировать процесс никто не собирается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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