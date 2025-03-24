В Москве в жилом комплексе премиум класса «Роза Росса» произошел пожар. Согласно данным, предоставленным МЧС России, возгорание началось в здании, которое включает в себя гостиницу и апартаменты.
Пламя распространилось по верхним этажам одного из шестиэтажных корпусов комплекса. Вокруг здания были развернуты специализированные подъемные устройства. Как сообщается, пожар начался во время ремонтных работ на крыше здания. Что происходит на месте происшествия сейчас — в фоторепортаже URA.RU.
Огонь захватил временные деревянные конструкции, покрытые пластиком, которые были установлены на крыше в прошлом году. Сотрудники МЧС уже смогли ликвидировать пожар. В результате инцидента было введено временное ограничение движения транспорта на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе по улице Россолимо, как сообщает московский департамент транспорта. На месте ЧП были задействованы более 70 специалистов и 20 единиц техники.
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