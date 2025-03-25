ВСУ вторую неделю подряд увеличивают число обстрелов российских территорий

ВСУ увеличили количество обстрелов российских территорий на фоне заявлений о стремлении к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, за последние две недели наблюдается рост числа атак на гражданские объекты.
«На фоне разговоров о стремлении к мирному урегулированию Киев вторую неделю подряд демонстрирует рост числа обстрелов гражданских объектов на российских территориях», — говорится в еженедельном докладе Мирошника. Его слова приводит РИА Новости.
Посол подчеркнул, что усиленные атаки дронами продолжались на протяжении всей недели. По данным Мирошника, за прошлую неделю количество пострадавших мирных жителей составило 150 человек, среди которых есть несовершеннолетние.
Наибольшее число пострадавших зафиксировано в ДНР, Белгородской, Курской, Херсонской областях и ЛНР. Также отмечается усиление атак дронами и использование Киевом западного вооружения для ударов по гражданскому населению.
По его словам, за последние семь дней Вооруженные силы Украины выпустили не менее 1979 боеприпасов по мирным целям на российских территориях. Он подчеркнул, что подавляющая часть используемых Киевом для ударов по гражданскому населению вооружений является западного производства.
Ранее ВСУ совершили артудар по территории ЛНР. Погибли шесть человек, в том числе трое сотрудников федеральных СМИ. Сообщается, что противник вел прицельный огонь и атаковал гражданскую машину с журналистами двумя ракетами HIMARS, передает 360.ru.
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