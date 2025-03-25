WP: ЦРУ отравляло поставляемый в СССР кубинский сахар

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Во времена СССР в страну завезли загрязненный сахар
Во времена СССР в страну завезли загрязненный сахар Фото:

Рассекреченные документы показывают, что в период холодной войны ЦРУ осуществило операцию по загрязнению кубинского сахара, который отправлялся на экспорт в СССР. Об этом сообщает издание Washington Post.

«В ходе тайной операции ЦРУ загрязнило 800 мешков сахара-сырца на грузовом судне, следовавшем с Кубы в Советский Союз. Загрязнитель был химическим веществом, используемым в процессе денатурации спирта, это сделало всю партию сахара — 80 000 мешков — непригодной для употребления в пищу, когда он был переработан в Советском Союзе», — указано в материале издания.

Документы утверждают, что само загрязнение было безвредным. Однако оно существенно испортило вкус продуктов и напитков, что ощущалось людьми на длительное время.

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Рассекреченные документы показывают, что в период холодной войны ЦРУ осуществило операцию по загрязнению кубинского сахара, который отправлялся на экспорт в СССР. Об этом сообщает издание Washington Post. «В ходе тайной операции ЦРУ загрязнило 800 мешков сахара-сырца на грузовом судне, следовавшем с Кубы в Советский Союз. Загрязнитель был химическим веществом, используемым в процессе денатурации спирта, это сделало всю партию сахара — 80 000 мешков — непригодной для употребления в пищу, когда он был переработан в Советском Союзе», — указано в материале издания. Документы утверждают, что само загрязнение было безвредным. Однако оно существенно испортило вкус продуктов и напитков, что ощущалось людьми на длительное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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