Врач Мясников перечислил смертельные ошибки во время приема лекарств

При приеме лекарств важно соблюдать инструкции. Об этом заявил в программе «О самом главном» доктор Александр Мясников. Специалист настоятельно рекомендовал внимательно относиться к указаниям врачей относительно того, когда и как принимать препараты, чтобы избежать побочных эффектов и достичь наилучшего терапевтического эффекта.
«Для большинства лекарств все равно — до, после или во время еды, все равно, чем запивать, реально все равно», — пояснил врач, уточнив, что есть лекарства, для которых несоблюдение инструкции может привести к нежелательным побочным эффектам. Его слова передает aif.ru.
Мясников также указал на особенности приема некоторых специфических препаратов. Например, лекарства от изжоги и язвы желудка следует принимать строго за 30 минут до еды, а бисфосфонаты, используемые для укрепления костей, нельзя запивать, и после их приема нельзя ложиться в течение 30 минут, чтобы избежать ожога пищевода. Статины, по словам врача, лучше принимать вечером, так как ферменты, активирующие выработку холестерина, более активны в ночное время.
Также доктор Мясников подчеркнул, что необходимо учитывать взаимодействие лекарств с пищей и другими препаратами. Например, статины нельзя запивать грейпфрутовым соком из-за возможного негативного взаимодействия, а препараты железа для лучшего усвоения следует запивать апельсиновым соком.
Врач уточнил, что разжевывание таблеток может ускорить их действие, так как они начинают всасываться уже во рту. Он также не против замены препаратов на аналоги, хотя в некоторых случаях важно придерживаться патентованной формулы.
Мясников также предостерег от приема двойной дозы препаратов. Он объяснил, что это может привести к нежелательным последствиям, особенно при лечении хронических заболеваний. «Лучше один удар, чем два», — подчеркнул он.
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