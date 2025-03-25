В России выросли цены на курицу

В России с 15 по 22 марта 2025 года наблюдался значительный рост Индекса Мишек (индикатора продуктовой инфляции) на 5,3%, что является восстановлением после предыдущего падения на 0,2%. Об этом сообщил создатель индекса и руководитель лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
Экономист отмечает, что рост цен на самые дешевые куриные тушки составил +52,9%. «Необычная ситуация сложилась с курицей. На прилавках не оказалось привычной бюджетной продукции „Каждый день“ по цене 169,99 рубля за 1 кг. Самые дешевые тушки стоили 259,99 рубля за 1 кг. Аналогичная ситуация наблюдалась и на сайте „Ашана“ в интернете», — пояснил Абрамов для Газеты.ру.
Индекс Мишек представляет собой корзину из 14 популярных продуктовых товаров, включая мармеладные медведи Fruit-Tella и «Мишки косолапые», апельсиновый сок J-7 и другие продукты. Этот индекс позволяет отслеживать изменения цен и динамику инфляции в России. По последним данным Центрального Банка России, к 17 марта 2025 года годовая инфляция достигла отметки в 10,2%.
В феврале 2025 года инфляция в России замедлилась в месячном выражении до 0,81%, однако в годовом выражении она продолжила расти, достигнув 10,06%. Это замедление месячной инфляции произошло на фоне более низкого роста цен на продовольственные и непродовольственные товары по сравнению с январем 2025 года.
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