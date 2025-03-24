24 марта 2025

В Госдуме подготовили проект о репатриации соотечественников

© Служба новостей «URA.RU»
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Госдума рассмотрит законопроект Константина Затулина
Госдума рассмотрит законопроект Константина Затулина Фото:

В Госдуму внесли законопроект, направленный на упрощение процесса репатриации российских соотечественников, проживающих за рубежом. Его внес первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Проектируемый закон определяет процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, а также моряков, задержанных за границей», — передает РИА Новости данные из пояснительной записки. Законопроект также расширяет круг лиц, имеющих право на репатриацию.

Согласно предложенным поправкам, право на возвращение в страну получат не только те, кто имеет предков из России, но и лица, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории РФ. Также предусмотрена возможность репатриации для супругов и детей репатриантов.

Ранее URA.RU писало о желании переехать в Россию, которое изъявили 20 тысяч жителей Латвии. Это связывают с последними изменениями в жизни страны.

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В Госдуму внесли законопроект, направленный на упрощение процесса репатриации российских соотечественников, проживающих за рубежом. Его внес первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Проектируемый закон определяет процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, а также моряков, задержанных за границей», — передает РИА Новости данные из пояснительной записки. Законопроект также расширяет круг лиц, имеющих право на репатриацию. Согласно предложенным поправкам, право на возвращение в страну получат не только те, кто имеет предков из России, но и лица, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории РФ. Также предусмотрена возможность репатриации для супругов и детей репатриантов. Ранее URA.RU писало о желании переехать в Россию, которое изъявили 20 тысяч жителей Латвии. Это связывают с последними изменениями в жизни страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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