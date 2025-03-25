Жители Латвии пристрастились к российской водке

Латвия вошла в топ-пять главных импортеров российской водки, опередив Германию. Такие данные предоставили национальные статистические службы и платформа ООН Comtrade.
«Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место», — сообщает «РИА Новости». В своем материале издание опирается на данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade.
Отчет за 2024 год показывает, что основным импортером российской водки остается Казахстан, который увеличил закупки на 4%, достигнув оборота в 32 миллиона долларов. Китай, находящийся на втором месте, продемонстрировал падение на 29% с объемом импорта 1,5 миллиона долларов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.