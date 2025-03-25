Жители Латвии пристрастились к российской водке

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Латвия, Казахстан и Китай скупают российскую водку
Латвия, Казахстан и Китай скупают российскую водку Фото:

Латвия вошла в топ-пять главных импортеров российской водки, опередив Германию. Такие данные предоставили национальные статистические службы и платформа ООН Comtrade.

«Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место», — сообщает «РИА Новости». В своем материале издание опирается на данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade.

Отчет за 2024 год показывает, что основным импортером российской водки остается Казахстан, который увеличил закупки на 4%, достигнув оборота в 32 миллиона долларов. Китай, находящийся на втором месте, продемонстрировал падение на 29% с объемом импорта 1,5 миллиона долларов.

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Латвия вошла в топ-пять главных импортеров российской водки, опередив Германию. Такие данные предоставили национальные статистические службы и платформа ООН Comtrade. «Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место», — сообщает «РИА Новости». В своем материале издание опирается на данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade. Отчет за 2024 год показывает, что основным импортером российской водки остается Казахстан, который увеличил закупки на 4%, достигнув оборота в 32 миллиона долларов. Китай, находящийся на втором месте, продемонстрировал падение на 29% с объемом импорта 1,5 миллиона долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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