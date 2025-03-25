BFMTV: актеру Жерару Депардье грозит пять лет тюрьмы за сексуальное насилие

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Актера собираются судить за сексуальное насилие
Актера собираются судить за сексуальное насилие Фото:

Актер Жерар Депардье предстал перед судом в Париже по обвинению в сексуальном насилии, процесс по которому начался 25 марта. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По итогам судебного разбирательства Депардье может быть приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 75 тысяч евро.

«Актер предстал перед судом Парижа за „сексуальное насилие“ на съемках фильма. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 75 тысяч евро», — сообщил телеканал BFMTV. Суд рассматривает обвинения, предъявленные двумя женщинами из съемочной группы фильма, возрастом 54 и 34 года.

76-летний Депардье явился на судебное заседание лично, в сопровождении своего адвоката Жереми Ассуса. Состояние здоровья актера позволило ему присутствовать на процессе, как подтверждает медицинская экспертиза. Ожидается, что слушания займут два дня.

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Актер Жерар Депардье предстал перед судом в Париже по обвинению в сексуальном насилии, процесс по которому начался 25 марта. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По итогам судебного разбирательства Депардье может быть приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 75 тысяч евро. «Актер предстал перед судом Парижа за „сексуальное насилие“ на съемках фильма. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 75 тысяч евро», — сообщил телеканал BFMTV. Суд рассматривает обвинения, предъявленные двумя женщинами из съемочной группы фильма, возрастом 54 и 34 года. 76-летний Депардье явился на судебное заседание лично, в сопровождении своего адвоката Жереми Ассуса. Состояние здоровья актера позволило ему присутствовать на процессе, как подтверждает медицинская экспертиза. Ожидается, что слушания займут два дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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