BFMTV: актеру Жерару Депардье грозит пять лет тюрьмы за сексуальное насилие

Актер Жерар Депардье предстал перед судом в Париже по обвинению в сексуальном насилии, процесс по которому начался 25 марта. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По итогам судебного разбирательства Депардье может быть приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 75 тысяч евро.
«Актер предстал перед судом Парижа за „сексуальное насилие“ на съемках фильма. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 75 тысяч евро», — сообщил телеканал BFMTV. Суд рассматривает обвинения, предъявленные двумя женщинами из съемочной группы фильма, возрастом 54 и 34 года.
76-летний Депардье явился на судебное заседание лично, в сопровождении своего адвоката Жереми Ассуса. Состояние здоровья актера позволило ему присутствовать на процессе, как подтверждает медицинская экспертиза. Ожидается, что слушания займут два дня.
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