В Свердловской области полторы сотни новых заражений COVID

В Свердловской области разрешена работа аттракционов на открытом воздухе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 150 новых больных коронавирусом. По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, общее число инфицированных с начала пандемии составляет 23405 человек.

«В Свердловской области выявлено 150 новых случаев коронавируса», — сообщили в оперштабе. По официальным данным, за последние сутки скончалось двое пациентов, за время пандемии — 369 человек. Вылечились за это время 19 031 жителей региона, в том числе 76 человек за последние сутки.

COVID-19 был выявлен у жителей Екатеринбурга (+50), а также Асбеста, Ачита, Ирбита и Ирбитского района, Туринского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимского района, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Полевского, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Нижней Салды, Невьянска, Кировграда, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Дегтярска, Ивделя, Серова, Талицкого и Тугулымского городских округов.

С 10 августа в Свердловской области разрешена работа детских игровых площадок и аттракционов на открытом воздухе, а также проведение групповых занятий в фитнес-центрах до 20 человек. До 17 августа формально сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, продлен масочный режим в помещениях и общественном транспорте.