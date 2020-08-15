15 августа 2020
14 августа 2020

В Свердловской области полторы сотни новых заражений COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк Маяковского (ЦПКиО) в день ВДВ. Екатеринбург, парк маяковского, социальная дистанция, коронавирус, пандемия
В Свердловской области разрешена работа аттракционов на открытом воздухе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 150 новых больных коронавирусом. По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, общее число инфицированных с начала пандемии составляет 23405 человек.

«В Свердловской области выявлено 150 новых случаев коронавируса», — сообщили в оперштабе. По официальным данным, за последние сутки скончалось двое пациентов, за время пандемии — 369 человек. Вылечились за это время 19 031 жителей региона, в том числе 76 человек за последние сутки.

COVID-19 был выявлен у жителей Екатеринбурга (+50), а также Асбеста, Ачита, Ирбита и Ирбитского района, Туринского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимского района, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Полевского, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Нижней Салды, Невьянска, Кировграда, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Дегтярска, Ивделя, Серова, Талицкого и Тугулымского городских округов.

С 10 августа в Свердловской области разрешена работа детских игровых площадок и аттракционов на открытом воздухе, а также проведение групповых занятий в фитнес-центрах до 20 человек. До 17 августа формально сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, продлен масочный режим в помещениях и общественном транспорте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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