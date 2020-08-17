Челябинских единороссов просят скинуться в партийную кассу

С челябинских единороссов вновь собирают деньги в фонд поддержки партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Руководство челябинского регионального отделения «Единой России» начало новую серию совещаний с кандидатами в заксобрание области. Вместе с обсуждением предвыборной кампании ставится вопрос внесения денег в партийный «Челябинский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития» (Фонд), сообщил URA.RU один из участников.

«Это уже третий или четвертый круг совещаний, который заканчивается просьбой внести деньги в Фонд поддержки партии. Еще региональный исполком обзванивает кандидатов с той же целью», — добавил инсайдер.

В пресс-службе «ЕР» воздержались от комментариев. «Идут не встречи с кандидатами, а обычная работа областного избирательного штаба», — заявил лидер челябинской «ЕР», спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Ранее Мякуш говорил, что ориентирует одномандатников на открытие счета в шесть млн рублей. Списочникам рекомендуется внести в Фонд по три млн рублей. Мякуш заверил, что все деньги пойдут на выборы самого кандидата и только по его решению.

Фонд открыт в 2002 году. Им руководит главбух облисполкома «ЕР» Вероника Цагараева. По последним данным, из 40 млн рублей избирательного фонда «Единой России», Фонд внес три млн.

Источник в резиденции губернатора подчеркивает, что условие сохранения Мякуша в политике — сдерживание его коллеги из «Справедливой России» Валерия Гартунга. Однако он занимается сборами в Фонд. «Ощущение, что Мякуш тянет время, чтобы включиться в последний момент и показать свою эффективность. Или ему выгодно усиление оппозиции, поскольку он выступит гарантом стабильности в ЗСО», — резюмировал собеседник.