Челябинскую элиту вызвали на закрытую встречу

В Челябинске начинается новая волна заседаний со штабами кандидатов в заксобрание региона от «Единой России». Их проводит лидер регионального отделения партии, спикер ЗСО Владимир Мякуш, сообщили URA.RU сразу несколько приглашенных на мероприятия участников.
«Сегодня [17 августа] Мякуш выехал в область. Завтра и послезавтра встречается с кандидатами и их штабами в Челябинске. О чем будет идти речь, неизвестно. Возможно, вновь поднимут вопрос внесения денег в фонд партии», — полагает инсайдер.
Мякуш подтвердил, что проведет совещания на тему выборов. «У нас идет плановая работа в соответствие со стратегией. Мы ориентируем все штабы для мобилизации нашего актива в последние недели перед выборами», — объяснил единоросс.
Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. Кроме «ЕР», в них участвуют «За правду», «Зеленая альтернатива», КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионеров», «Партия роста», «Родина» и «Справедливая Россия».
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