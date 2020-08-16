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Челябинскую элиту вызвали на закрытую встречу

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на встрече с депутатами Законодательного собрания. Челябинск, мякуш владимир, текслер алексей
Владимир Мякуш (справа) собирает кандидатов на последние установки перед выборами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В Челябинске начинается новая волна заседаний со штабами кандидатов в заксобрание региона от «Единой России». Их проводит лидер регионального отделения партии, спикер ЗСО Владимир Мякуш, сообщили URA.RU сразу несколько приглашенных на мероприятия участников.

«Сегодня [17 августа] Мякуш выехал в область. Завтра и послезавтра встречается с кандидатами и их штабами в Челябинске. О чем будет идти речь, неизвестно. Возможно, вновь поднимут вопрос внесения денег в фонд партии», — полагает инсайдер.

Мякуш подтвердил, что проведет совещания на тему выборов. «У нас идет плановая работа в соответствие со стратегией. Мы ориентируем все штабы для мобилизации нашего актива в последние недели перед выборами», — объяснил единоросс.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. Кроме «ЕР», в них участвуют «За правду», «Зеленая альтернатива», КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионеров», «Партия роста», «Родина» и «Справедливая Россия».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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