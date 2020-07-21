Партийный фонд челябинских единороссов пополняется вяло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России» и спикер законодательного собрания области Владимир Мякуш 21 июля начал очередную серию собеседований с кандидатами в ЗСО от «ЕР» и их штабами. Собеседование проходит одновременно со сбором денег в партийный фонд. Об этом URA.RU сообщили источник в партии. Ранее такие собеседования проходили в первую декаду июля.

«До конца недели Мякуш встретится с каждым из кандидатов. На встрече обязательно присутствует руководитель штаба кандидата и его политтехнолог, — рассказал URA.RU один из кандидатов. — Перед Мякушем отчитываются как проходит избирательная кампания, какие проблемы есть на сегодняшний день. И во время встречи напоминают о том, что необходимо пополнить партийный фонд». По словам источника, пополнение фонда поддержки партии идет очень плохо, действующие и будущие депутаты не спешат заплатить в кассу «ЕР».

«Сбор денег это основная цель собеседований, — предположил источник. — Потому что выборную кампанию можно было бы обсудить в режиме ВКС». Как сообщало URA.RU, с кандидатов-одномандатников собирают до 6 млн рублей. Тем, кто баллотируется по партийным спискам, предлагается заплатить до 3 млн рублей.

Мякуш в разговоре с URA.RU не стал комментировать, что в эти дни лично обсуждает с кандидатами ход избирательных кампаний. Но подтвердил, что сбор средств в фонд партии продолжается. 6 млн рублей, по словам Мякуша, это та сумма, которую одномандатник должен внести на свой счет. «Для депутатов с опытом, работающих не один созыв, сумма может быть меньше, — отметил спикер. — А списочникам надо собрать 90 млн рублей. Все деньги пойдут на кампанию самого кандидата-списочника в его территориальной группе».

13 сентября в Единый день голосования жителям области предстоит избрать 60 депутатов заксобрания. Из них 30 по партийным спискам. На 30 округов выдвинулось 180 кандидатов, по спискам более 700 человек.