Спикер челябинского заксобрания спасает карьеру туром по региону

Владимир Мякуш объезжает территории Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Председатель законодательного собрания Челябинской области, секретарь регионального политсовета «Единой России» Владимир Мякуш начал объезжать города и районы региона. По данным URA.RU Мякуш инспектирует ход выборов в ЗСО, от исходов которых зависит, каким будет его политическое будущее.

«27 июля Мякуш был в Миассе, сегодня проводит совещание в Златоусте, — сообщил URA.RU источник в „ЕР“. — В планах и другие территории. Среди вводных, которые он озвучивает, это сдерживание „Справедливой России“. Чтобы не дать эсерам набрать мандатов больше, чем они имеют в нынешнем составе ЗСО. Ранее такую задачу поставил областной штаб и Мякуш требует следовать указаниям штаба. Кроме того, он просит перечислять средства в партийный фонд, который все еще плохо пополняется».

Мякуш на звонок URA.RU не ответил, прислав СМС, что не может сейчас разговаривать. В пресс-службе регионального отделения «ЕР» от комментариев воздержался. Сдерживание «Справедливой России», с переговорами с лидерами челябинских эсеров, депутатом Госдумы Валерием Гартунгом, одно из условий сохранения за Мякушем после выборов постов в заксобрании и в «ЕР».

«Если „Справедливая Россия“ наберет мандатов столько, что сможет диктовать условия руководству ЗСО, Мякуш получит сложный для управления парламент, — сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора. — Место работы он сохранит и даже получит независимость от губернатора Алексея Текслера. Потому что только Мякуш сможет руководить таким парламентом. Или он сделает все, чтобы новый состав ЗСО был таким, какой нужен Текслеру. То есть как опытный и вменяемый политик выполнит поручение губернатора и станет ждать предложения остаться в его команде. Кроме того, за результаты „ЕР“ с Мякуша спросят в Москве, в генсовете партии».

На выборы в ЗСО жители Челябинской области должны выбрать 60 депутатов. Из них половину — по партийным спискам. По спискам к выборам допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».