Челябинские единороссы пополняют фонд поддержки партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Руководство челябинского регионального отделения «Единой России» обзванивает кандидатов в заксобрание области с настоятельным предложением внести от 3 млн до 6 млн рублей в фонд поддержки партии. Эти деньги начальство обещает потратить на выборы, сообщил URA.RU один из претендентов на мандаты.

«Звонят из приемной [лидера реготделения „ЕР“ и спикера ЗСО] Владимира Мякуша, скидывают платежные поручения. Заставляют платить в фонд партии. До этого требовали оплатить работу сторонних политтехнологов, хотя у нас есть свои. И никто не знает, на что будут потрачены деньги», — полагает кандидат.

Мякуш заверил, что все деньги будут направлены только на выборы. «Мы ориентируем одномандатников на открытие счета и внесение в него 6 млн рублей — это в рамках закона. Что касается списочников, то по нашим подсчетам нужно внести в фонд 90 млн на избирательную кампанию. Но, уверяю, все деньги пойдут на выборы самого кандидата-списочника в той территориальной группе, где он выдвинут, и только по решению этого кандидата — на акции, баннеры, газеты и прочую агитацию», — заявил он.

Единороссы уже поднимали тему сборов в фонд партии, затем отказались от нее, сейчас вновь вернулись к этому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из кандидатов-списочников выразил недоумение требованием партийного начальства. «В каждом округе люди будут голосовать за одномандатника и партийный список, а не за меня лично. Зачем мне пиарить свою фамилию и путать избирателя, если нужно пиарить одномандатника и партию в целом? А, главное, — зачем переводить деньги в фонд партии, чтобы потом просить вернуть их назад?», — недоумевает он.

Руководство челябинской «ЕР» на собеседованиях с кандидатами и их штабами уже поднимало тему пополнения фонда поддержки партии. Затем на заседании президиума регионального политсовета было объявлено, что собирать деньги не будут. Сейчас в «ЕР» вернулись к этому вопросу.

Фонд поддержки партии «Единство и Отечество — Единая Россия» был открыт в 2002 году. Сейчас структура называется «Челябинский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития». До 2017 года им руководил депутат ЗСО, глава реготделения Пенсионного фонда России Виктор Чернобровин. На новые выборы он не идет. Главой Фонда стала главбух регионального исполкома «ЕР» Вероника Цагараева.

По бухгалтерской отчетности за 2019 год, на счета Фонда поступило 126 млн рублей. Потрачено 110 млн рублей. Фонд был главным спонсором губернаторской кампании Алексея Текслера. На последних выборах в ЗСО в 2015 году в Фонд поступил 221 млн рублей. Между выборами он не пополнялся.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. На них 30 депутатов изберут в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.