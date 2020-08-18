Рост составил более 10%, а лидерами антирейтинга остаются крупные города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО 83 человека заболели коронавирусом. Это на 11 случаев больше, чем днем ранее. Возглавляют антирейтинг два крупных города ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Общее число заболевших в округе приближается к 19 тысячам. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 49 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 71 случае заражения. По 12 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Новые заболевшие обнаружены в 14 муниципалитетах региона. Общая картина распространения коронавируса выглядит так:

Сургут — 20;

Нижневартовск — 19;

Нефтеюганск — 9;

Радужный — 9;

Ханты-Мансийск — 5;

Советский — 5;

Нягань — 4;

Октябрьский район — 3;

Сургутский район — 2;

Покачи — 2;

Когалым — 2;

Пыть-Ях — 1;

Кондинский район — 1;

Ханты-Мансийский район — 1.

Всего: 83

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 47 пациентов тяжелое, а 35 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерли 153 человека (+2 человека за сутки).

Ранее URA.RU писало, что в регионе приступили ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.