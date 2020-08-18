18 августа 2020
17 августа 2020

В ХМАО всплеск числа больных коронавирусом. СТАТИСТИКА

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, лаборатория, коронавирус
Рост составил более 10%, а лидерами антирейтинга остаются крупные города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО 83 человека заболели коронавирусом. Это на 11 случаев больше, чем днем ранее. Возглавляют антирейтинг два крупных города ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Общее число заболевших в округе приближается к 19 тысячам. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 49 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 71 случае заражения. По 12 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Новые заболевшие обнаружены в 14 муниципалитетах региона. Общая картина распространения коронавируса выглядит так:

  • Сургут — 20;
  • Нижневартовск — 19;
  • Нефтеюганск — 9;
  • Радужный — 9;
  • Ханты-Мансийск — 5;
  • Советский — 5;
  • Нягань — 4;
  • Октябрьский район — 3;
  • Сургутский район — 2;
  • Покачи — 2;
  • Когалым — 2;
  • Пыть-Ях — 1;
  • Кондинский район — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

Всего: 83

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 47 пациентов тяжелое, а 35 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерли 153 человека (+2 человека за сутки).

Ранее URA.RU писало, что в регионе приступили ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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