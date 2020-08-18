За минувшие сутки в ХМАО 83 человека заболели коронавирусом. Это на 11 случаев больше, чем днем ранее. Возглавляют антирейтинг два крупных города ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Общее число заболевших в округе приближается к 19 тысячам. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 49 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 71 случае заражения. По 12 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Новые заболевшие обнаружены в 14 муниципалитетах региона. Общая картина распространения коронавируса выглядит так:
- Сургут — 20;
- Нижневартовск — 19;
- Нефтеюганск — 9;
- Радужный — 9;
- Ханты-Мансийск — 5;
- Советский — 5;
- Нягань — 4;
- Октябрьский район — 3;
- Сургутский район — 2;
- Покачи — 2;
- Когалым — 2;
- Пыть-Ях — 1;
- Кондинский район — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
Всего: 83
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 47 пациентов тяжелое, а 35 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерли 153 человека (+2 человека за сутки).
Ранее URA.RU писало, что в регионе приступили ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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