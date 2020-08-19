В Челябинске решили, каким будет День города после карантина

Массовых мероприятий в День города даже после отмены карантина не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время празднования Дня города в Челябинске, несмотря на снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, массовых мероприятий не будет. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. По его словам обеспечить выполнение всех требований Роспотребнадзора при проведений таких мероприятий будет сложно.

«При таком количестве людей, что, к примеру, приходят на большой концерт на площади Революции, трудно следовать требованиям Роспотребнадзора, — пояснил Сафонов. — Это касается соблюдения социальной дистанции и ограничения количества людей. Это будет сложно обеспечить не только на улице, но и в концертных залах. Поэтому общегородских массовых мероприятий не будет».

По словам Сафонова, мероприятия будут рассредоточены по разным площадкам в семи районах города. Часть мероприятий, как и планировалось, пройдет в онлайн-режиме. День города будет отмечаться с 11 по 13 сентября. Вопрос по проведению салюта еще не решен. «Возможно, в Челябинск пригласят кого-то из эстрадных звезд и его концерт будет транслироваться в интернете», — сообщил URA.RU источник в мэрии.

Распоряжение о снятии в регионе целого ряда ограничений 19 августа подписал губернатор Алексей Текслер. Разрешены спортивные и развлекательные мероприятия, открываются развлекательные центры, детские комнаты отдыха. С 1 сентября возобновляется работа кинотеатров. При этом при проведении мероприятий и во всех развлекательных учреждениях следует соблюдать требования Роспотребнадзора.