Азат Салихов (на фото) и Дмитрий Козловских ровесники — сегодня им исполнилось 48 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двум статусным свердловским функционерам сегодня, 20 августа, исполнилось 48 лет. Дни рождения отмечают замгубернатора Свердловской области Азат Салихов и главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

По информации URA.RU, Салихов принял решение провести день рождения в кругу семьи и оформил отпуск на два дня. Этим летом чиновник отметил 8 лет работы в органах власти региона: он был назначен зампредом правительства в июле 2012 года, позже был назначен руководителем аппарата правительства Свердловской области и главой администрации губернатора Свердловской области.

Козловских, который на фоне пандемии коронавируса временно стал одним из самых влиятельных региональных функционеров, в день рождения находится на рабочем месте. В пресс-службе ведомства, комментируя риск появления в приемной большого количества людей, которые поздравят чиновника с праздником, уточнили, что соблюдают нормы социальной дистанцию и используют современные средства связи.

URA.RU поздравляет Азата Салихова и Дмитрия Козловских с днем рождения, желает успехов в профессиональной деятельности, здоровья и новых горизонтов.