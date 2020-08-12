Свердловские власти поставили на место лоббиста COVID-ограничений

Политическое влияние главного санитарного врача держалось на запретах — но их стало все меньше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских — чиновник, от мнения которого в условиях пандемии коронавируса зависели решения губернатора и доходы бизнеса — резко сдал позиции. Представители политического истеблишмента и бизнеса в кулуарах признаются, что уже не пытаются решать с ним вопросы и полностью ориентированы на главу региона Евгения Куйвашева. Тем временем у Козловских есть шанс на реванш.

В месяцы всеобщей самоизоляции аппаратные позиции Дмитрия Козловских были сильны как никогда. Он выступал против работы сети «Красное и Белое» после вспышки коронавируса на ее складе (создатель сети Сергей Студенников вынужден был отчитываться перед Евгением Куйвашевым). Козловских конфликтовал с губернатором, не разрешая снять карантин. В пиковый момент Евгению Куйвашеву пришлось даже отказаться от ранее анонсированной отмены карантина — после предупреждающего письма санврача, которое было вброшено в СМИ.

Выступления Дмитрия Козловских все чаще формальные Фото: Анна Майорова © URA.RU

С июня политическое чутье изменило Козловских, отмечают наблюдатели. Когда регионы России начали идти к постепенной отмене ограничений, он не собирался менять жесткую позицию. На заседании в полпредстве чиновник выступал против проведения Парада Победы в Екатеринбурге 24 июня со зрителями — в итоге мероприятие прошло без заметных ограничений. Затем Козловских заявил о возможном росте числа заболевших коронавирусом, отметив, что в регионе будут выявлять по 400 человек в сутки. Прогноз не подтвердился.

Самый заметный пример снижения аппаратного веса Козловских — спад его активности на заседаниях свердловского штаба по борьбе с коронавирусом, рассказывают URA.RU собеседники в региональном правительстве. «Доклад санврача превратился в формальность. Козловских по-прежнему посещает заседания лично, но его доклады все короче. Он спорит с мэрами, когда у них расходятся цифры, но от его позиции уже мало что зависит», — сообщает URA.RU участник совещаний.

Угроза уходит — чиновники готовы обсуждать коронавирус не трижды в неделю, а единожды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как заметил источник, ранее политбомонд воспринимал главу свердловского Роспотребнадзора как равного себе актора. Так, губернатор Евгений Куйвашев, представляя решения об ограничениях, ссылался на согласование мер лично с Дмитрием Козловских. 31 июля глава региона заявил о решении открыть ТРЦ, не упоминая чиновника и ограничившись: «Санитарные врачи характеризуют эпидситуацию как стабильную».

Анализ медиаповестки подтверждает: главного санитарного врача Свердловской области в апреле—мае упомянули по 628-631 раз в месяц (в среднем — 21 раз в день), но к июню показатель уменьшился вчетверо. А за 13 дней августа о Козловских написали 19 раз.

В ближайшее время, утверждают инсайдеры, у Козловских станет еще меньше возможностей проявить себя. Штабы по коронавирусу в разгар эпидемии проводили трижды в неделю, сейчас назначают дважды — по вторникам и пятницам, а в ближайшее время их сократят до раза в неделю. Официальный представитель Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева не подтвердила и не опровергла эту информацию. «Такой информации на этот момент нет», — сообщили URA.RU в оперштабе.

«Козловских — не политическое лицо. Но волей обстоятельств Роспотребнадзор стал политических органом, потому что его решениям следовали власти региона. Со снижением числа заболевших от коронавируса падает и его своеобразное влияние. В то же время совсем сбрасывать его со счетов рано: впереди 1 сентября, в случае новых вспышек он может вернуть себе былое влияние новыми запретами», — полагает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.