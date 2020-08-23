Жители Урала чаще других берут ипотеку

Лидером по развитости ипотеки остался Ямал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди российских регионов лидером по востребованности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В регионе в среднем около 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит, что в 1,8 раза больше, чем в среднем по России.

«Среди российских регионов лидером по развитости ипотеки остается Ямало-Ненецкий автономный округ», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на исследование. Также в топ-3 этого рейтинга попали Ханты-Мансийский автономный округ (27,6 кредита на тысячу человек) и Тюменская область (27,4 кредита на тысячу человек). Первую десятку этого рейтинга закрыл Пермский край с результатом 23,4 кредита на тысячу человек. На 14-м месте рейтинга расположилась Курганская область (22,7 кредита на тысячу человек); 18-е место заняла Свердловская область (21,7 кредита на тысячу человек); 23-е место — Челябинская область (20,3 кредита на тысячу человек),

Слабее всего ипотека развита на юге России. Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия (0,9 кредита), Чечня (2,2 кредита) и Дагестан (3,5 кредита на 1000 человек). Однако исследователи отметили, что эти регионы показали наибольший прирост ипотеки в 2020 году.

Согласно исследованию, самые маленькие ипотечные кредиты берут в Челябинской области. В среднем в этом регионе кредит не дотягивает до 1,6 миллиона рублей. К примеру, в Москве сумма кредита превышает 5,1 млн рублей, что в 3,2 раза больше, чем в Челябинской области.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что размер первоначального взноса по льготной ипотеке снизится до 15%, передает «Утро.ру». Кроме того, премьер-министр считает, что в России также есть потенциал для снижения ипотечной ставки, пишет VSE42.ru.

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