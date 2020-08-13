Российский банкир загнал в ипотеку принца Гарри и Меган Маркл

Бывшие члены королевской семьи Великобритании взяли ипотеку Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели в ипотеку особняк в Калифорнии за 15 млн долларов. Продавцом недвижимости оказался российский банкир, бывший совладелец «Росевробанка» Сергей Гришин.

Примерно половину суммы на покупку особняка — 9,6 млн долларов — герцогу и герцогине Сассекским пришлось взять в ипотеку. Ежемесячный платеж для них составит 40 тысяч долларов (три млн рублей), пишет телеканал 360. Помимо ипотеки супругам ежемесячно придется оплачивать коммунальные услуги, которые обойдутся в довольно-таки приличную сумму, а также ежегодный налог на недвижимость — 68 тысяч долларов (примерно пять млн рублей).

Согласно открытым источникам, в новом доме, который расположен в городе Монтесито, для принца Гарри и Меган Маркл предусмотрены девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, приятными бонусами стали SPA-комплекс, тренажерный зал и кинотеатр. Общая площадь особняка составляет около полутора тысяч квадратных метров. На территории есть два гостевых дома, винный погреб, чайный домик, а также теннисный корт и вместительный гараж.

Известно, что Гришин купил этот дом 11 лет назад за 25 млн долларов, но два года назад выставил его на продажу. Бизнемсен хотел выручить за него тогда 34 млн долларов. Покупатели на дом так и не нашлись, и цену скинули до 15 млн долларов.

Год назад Гришин добился возбуждения уголовного дела против работавшей у него 25 лет помощницы Светланы Грачёвой и бывшей невесты Екатерины Логиновой. Как пишет RT, банкир заявил полицейским, что женщины похитили у него крупную сумму денег, действуя организованной группой.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.