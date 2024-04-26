26 апреля 2024

Фигурант дела о взятке замглавы Минобороны РФ Иванова обжаловал арест

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Жалоба на арест по делу Иванова уже регистрирована судом
Жалоба на арест по делу Иванова уже регистрирована судом Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В Басманный суд Москвы была направлена апелляционная жалоба на постановление об аресте предпринимателя Сергея Бородина, который является фигурантом дела о взятке замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Это информация опубликована в картотеке ведомства.

«Судом зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде ареста Сергею Бородину», — указано в материалах дела. Мужчину обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях. Они вступили в преступный сговор.

Заместителя министра обороны России, который курировал работу военно-строительного комплекса, обвиняют во взяточничестве. Речь идет о сумме, превышающей 1 млрд рублей. Иванова отстранили от должности после задержания. По решению суда были арестованы счета детей и жены обвиняемого, а его самого поместили в СИЗО. В деле Иванова есть еще один фигурант — учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

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В Басманный суд Москвы была направлена апелляционная жалоба на постановление об аресте предпринимателя Сергея Бородина, который является фигурантом дела о взятке замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Это информация опубликована в картотеке ведомства. «Судом зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде ареста Сергею Бородину», — указано в материалах дела. Мужчину обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях. Они вступили в преступный сговор. Заместителя министра обороны России, который курировал работу военно-строительного комплекса, обвиняют во взяточничестве. Речь идет о сумме, превышающей 1 млрд рублей. Иванова отстранили от должности после задержания. По решению суда были арестованы счета детей и жены обвиняемого, а его самого поместили в СИЗО. В деле Иванова есть еще один фигурант — учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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