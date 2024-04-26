Фигурант дела о взятке замглавы Минобороны РФ Иванова обжаловал арест

27 апреля 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Жалоба на арест по делу Иванова уже регистрирована судом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке В Басманный суд Москвы была направлена апелляционная жалоба на постановление об аресте предпринимателя Сергея Бородина, который является фигурантом дела о взятке замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Это информация опубликована в картотеке ведомства. «Судом зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде ареста Сергею Бородину», — указано в материалах дела. Мужчину обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях. Они вступили в преступный сговор. Заместителя министра обороны России, который курировал работу военно-строительного комплекса, обвиняют во взяточничестве. Речь идет о сумме, превышающей 1 млрд рублей. Иванова отстранили от должности после задержания. По решению суда были арестованы счета детей и жены обвиняемого, а его самого поместили в СИЗО. В деле Иванова есть еще один фигурант — учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Басманный суд Москвы была направлена апелляционная жалоба на постановление об аресте предпринимателя Сергея Бородина, который является фигурантом дела о взятке замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Это информация опубликована в картотеке ведомства. «Судом зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде ареста Сергею Бородину», — указано в материалах дела. Мужчину обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях. Они вступили в преступный сговор. Заместителя министра обороны России, который курировал работу военно-строительного комплекса, обвиняют во взяточничестве. Речь идет о сумме, превышающей 1 млрд рублей. Иванова отстранили от должности после задержания. По решению суда были арестованы счета детей и жены обвиняемого, а его самого поместили в СИЗО. В деле Иванова есть еще один фигурант — учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.