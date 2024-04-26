Байден признался, что хотел покончить с собой

Президент США Джо Байден сделал откровенное признание о том, что переживал суицидальные мысли после трагической гибели своей первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. Об этом американский лидер рассказал в интервью для радио Sirius XM.
«Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой… На мгновение я подумал (об этом — прим. URA.RU), но у меня было двое детей», — сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну на радио Sirius XM.
В декабре 1972 года в автокатастрофе погибли первая жена Джо Байдена, Нейлия, и его малолетняя дочь Наоми. В то же время его сыновья Хантер и Бо получили серьезные травмы. Президент подчеркнул, что несмотря на мысли о самоубийстве, он никогда не планировал его совершить.
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