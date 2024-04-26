Байден признался, что хотел покончить с собой

26 апреля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Байден отметил, что совершать суицид не собирался Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден сделал откровенное признание о том, что переживал суицидальные мысли после трагической гибели своей первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. Об этом американский лидер рассказал в интервью для радио Sirius XM. «Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой… На мгновение я подумал (об этом — прим. URA.RU), но у меня было двое детей», — сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну на радио Sirius XM. В декабре 1972 года в автокатастрофе погибли первая жена Джо Байдена, Нейлия, и его малолетняя дочь Наоми. В то же время его сыновья Хантер и Бо получили серьезные травмы. Президент подчеркнул, что несмотря на мысли о самоубийстве, он никогда не планировал его совершить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден сделал откровенное признание о том, что переживал суицидальные мысли после трагической гибели своей первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. Об этом американский лидер рассказал в интервью для радио Sirius XM. «Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой… На мгновение я подумал (об этом — прим. URA.RU), но у меня было двое детей», — сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну на радио Sirius XM. В декабре 1972 года в автокатастрофе погибли первая жена Джо Байдена, Нейлия, и его малолетняя дочь Наоми. В то же время его сыновья Хантер и Бо получили серьезные травмы. Президент подчеркнул, что несмотря на мысли о самоубийстве, он никогда не планировал его совершить.