Байден признался, что хотел покончить с собой

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден отметил, что совершать суицид не собирался Фото:

Президент США Джо Байден сделал откровенное признание о том, что переживал суицидальные мысли после трагической гибели своей первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. Об этом американский лидер рассказал в интервью для радио Sirius XM.

«Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой… На мгновение я подумал (об этом — прим. URA.RU), но у меня было двое детей», — сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну на радио Sirius XM.

В декабре 1972 года в автокатастрофе погибли первая жена Джо Байдена, Нейлия, и его малолетняя дочь Наоми. В то же время его сыновья Хантер и Бо получили серьезные травмы. Президент подчеркнул, что несмотря на мысли о самоубийстве, он никогда не планировал его совершить.

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Президент США Джо Байден сделал откровенное признание о том, что переживал суицидальные мысли после трагической гибели своей первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. Об этом американский лидер рассказал в интервью для радио Sirius XM. «Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой… На мгновение я подумал (об этом — прим. URA.RU), но у меня было двое детей», — сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну на радио Sirius XM. В декабре 1972 года в автокатастрофе погибли первая жена Джо Байдена, Нейлия, и его малолетняя дочь Наоми. В то же время его сыновья Хантер и Бо получили серьезные травмы. Президент подчеркнул, что несмотря на мысли о самоубийстве, он никогда не планировал его совершить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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