Politico: спикер Джонсон выполнил требование Зеленского по помощи ВСУ

26 апреля 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Зеленскому может не хватить 61 миллиарда долларов Фото: Официальный сайт президента Украины Спикер Майк Джонсон выполнил обещание по помощи Украине, данное Зеленскому в декабре. Об этом сообщили люди знакомые с ходом переговоров. «Зеленский дал понять, как долго еще его страна сможет противостоять новому натиску российских ракет и беспилотников — март или апрель. Джонсон уложился в этот срок, имея в запасе чуть больше недели», — пишет Politico . Помогая Украине Джонсон поставил на кон свое спикерство в Палате представителей. По словам приближенных к нему людей, встреча с Зеленским заставила его принять решение, отправить на Украину больше оружия. Не смотря на выделенную помощь, в Америке уже считают, что ее не хватит. Об этом заявила спикер Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер Майк Джонсон выполнил обещание по помощи Украине, данное Зеленскому в декабре. Об этом сообщили люди знакомые с ходом переговоров. «Зеленский дал понять, как долго еще его страна сможет противостоять новому натиску российских ракет и беспилотников — март или апрель. Джонсон уложился в этот срок, имея в запасе чуть больше недели», — пишет Politico. Помогая Украине Джонсон поставил на кон свое спикерство в Палате представителей. По словам приближенных к нему людей, встреча с Зеленским заставила его принять решение, отправить на Украину больше оружия. Не смотря на выделенную помощь, в Америке уже считают, что ее не хватит. Об этом заявила спикер Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, пишет «Национальная служба новостей».