Politico: спикер Джонсон выполнил требование Зеленского по помощи ВСУ

Спикер Майк Джонсон выполнил обещание по помощи Украине, данное Зеленскому в декабре. Об этом сообщили люди знакомые с ходом переговоров.
«Зеленский дал понять, как долго еще его страна сможет противостоять новому натиску российских ракет и беспилотников — март или апрель. Джонсон уложился в этот срок, имея в запасе чуть больше недели», — пишет
Помогая Украине Джонсон поставил на кон свое спикерство в Палате представителей. По словам приближенных к нему людей, встреча с Зеленским заставила его принять решение, отправить на Украину больше оружия.
Не смотря на выделенную помощь, в Америке уже считают, что ее не хватит. Об этом заявила спикер Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.