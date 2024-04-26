26 апреля 2024

Politico: спикер Джонсон выполнил требование Зеленского по помощи ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленскому может не хватить 61 миллиарда долларов Фото:

Спикер Майк Джонсон выполнил обещание по помощи Украине, данное Зеленскому в декабре. Об этом сообщили люди знакомые с ходом переговоров.

«Зеленский дал понять, как долго еще его страна сможет противостоять новому натиску российских ракет и беспилотников — март или апрель. Джонсон уложился в этот срок, имея в запасе чуть больше недели», — пишет Politico.

Помогая Украине Джонсон поставил на кон свое спикерство в Палате представителей. По словам приближенных к нему людей, встреча с Зеленским заставила его принять решение, отправить на Украину больше оружия.

Не смотря на выделенную помощь, в Америке уже считают, что ее не хватит. Об этом заявила спикер Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, пишет «Национальная служба новостей».

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Спикер Майк Джонсон выполнил обещание по помощи Украине, данное Зеленскому в декабре. Об этом сообщили люди знакомые с ходом переговоров. «Зеленский дал понять, как долго еще его страна сможет противостоять новому натиску российских ракет и беспилотников — март или апрель. Джонсон уложился в этот срок, имея в запасе чуть больше недели», — пишет Politico. Помогая Украине Джонсон поставил на кон свое спикерство в Палате представителей. По словам приближенных к нему людей, встреча с Зеленским заставила его принять решение, отправить на Украину больше оружия. Не смотря на выделенную помощь, в Америке уже считают, что ее не хватит. Об этом заявила спикер Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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