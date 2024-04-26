Песков ничего не слышал о доме экс-замминистра Иванова на Рублевке

26 апреля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Песков призвал ориентироваться на официальные заявления следствия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не слышал о якобы существующем доме на Рублевке у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который подозревается во взятке. Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами. «Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. По этому делу предлагаю ориентироваться только на официальные заявления следствия», — сказал Песков. О дорогом доме на Рублевке ранее сообщал Shot. По данным канала, замглавы Минобороны проживал в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не слышал о якобы существующем доме на Рублевке у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который подозревается во взятке. Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами. «Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. По этому делу предлагаю ориентироваться только на официальные заявления следствия», — сказал Песков. О дорогом доме на Рублевке ранее сообщал Shot. По данным канала, замглавы Минобороны проживал в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2».