Песков ничего не слышал о доме экс-замминистра Иванова на Рублевке

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Песков призвал ориентироваться на официальные заявления следствия Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не слышал о якобы существующем доме на Рублевке у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который подозревается во взятке. Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами.

«Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. По этому делу предлагаю ориентироваться только на официальные заявления следствия», — сказал Песков.

О дорогом доме на Рублевке ранее сообщал Shot. По данным канала, замглавы Минобороны проживал в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не слышал о якобы существующем доме на Рублевке у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который подозревается во взятке. Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами. «Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. По этому делу предлагаю ориентироваться только на официальные заявления следствия», — сказал Песков. О дорогом доме на Рублевке ранее сообщал Shot. По данным канала, замглавы Минобороны проживал в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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