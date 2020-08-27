В Свердловской области не откроют детсады

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, спальня, детский садик
Пока детсады загружены на 50% Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Детские сады в Свердловской области не возобновят свою работу на 100% в ближайшее время. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга по итогам заседания коронавирусного штаба.

Павел Креков подчеркнул, что сентябрь — очень опасный месяц из-за возобновления занятий в школах. Он добавил, что видит в соцсетях обращения граждан, которые ждут открытия детсадов, однако их желание пока не будет выполнено. «Позже мы к этому вопросу вернемся», — отметил он. Креков предположил, что работа детсадов с полной загрузкой начнется с середины сентября.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал открытие учреждений культуры Свердловской области, закрытых из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что они смогут вернуться к работе через две недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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