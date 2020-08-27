В Свердловской области не откроют детсады

Пока детсады загружены на 50% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Детские сады в Свердловской области не возобновят свою работу на 100% в ближайшее время. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга по итогам заседания коронавирусного штаба.

Павел Креков подчеркнул, что сентябрь — очень опасный месяц из-за возобновления занятий в школах. Он добавил, что видит в соцсетях обращения граждан, которые ждут открытия детсадов, однако их желание пока не будет выполнено. «Позже мы к этому вопросу вернемся», — отметил он. Креков предположил, что работа детсадов с полной загрузкой начнется с середины сентября.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал открытие учреждений культуры Свердловской области, закрытых из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что они смогут вернуться к работе через две недели.