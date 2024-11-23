Петр Ян выиграл у Фигередо

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Петр Ян выиграл у Дейвесона Фигередо
Петр Ян выиграл у Дейвесона Фигередо Фото:

Известный российский боец Петр Ян, тренирующийся в екатеринбургском клубе «Архангел Михаил», одержал победу в турнире UFC Fight Night, который проходил в Макао. Он выиграл бой у бразильца Дейвесона Фигередо.

«Петр Ян одержал победу», — сообщает Sport24. Телеканал также вел трансляцию боя. Поединок между бойцами шел пять раундов.

Петр Ян, известный российский спортсмен в области смешанных боевых искусств, ранее завоевал титул чемпиона ACB в категории легчайшего веса. Также он является бывшим чемпионом UFC и временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Он занимает третью позицию в официальном рейтинге UFC среди бойцов легчайшего веса. На счету Яна 18 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.

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Известный российский боец Петр Ян, тренирующийся в екатеринбургском клубе «Архангел Михаил», одержал победу в турнире UFC Fight Night, который проходил в Макао. Он выиграл бой у бразильца Дейвесона Фигередо. «Петр Ян одержал победу», — сообщает Sport24. Телеканал также вел трансляцию боя. Поединок между бойцами шел пять раундов. Петр Ян, известный российский спортсмен в области смешанных боевых искусств, ранее завоевал титул чемпиона ACB в категории легчайшего веса. Также он является бывшим чемпионом UFC и временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Он занимает третью позицию в официальном рейтинге UFC среди бойцов легчайшего веса. На счету Яна 18 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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