Небо в Свердловской области озарило загадочным розовым светом. Фото

В Каменске-Уральском жители увидели розовое свечение неба

23 ноября 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Свердловчане заметили сияние утром 23 ноября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Каменска-Уральского 23 ноября наблюдали необычное природное явление. Все небо стало розовым цветом, рассказали очевидцы в соцсетях. «Вот такое сегодня было утро. И да это без эффектов если что!» — поделилась девушка с telegram-каналом «Подслушано Каменск-Уральский». Предположительно, странное свечение связано с массами теплого воздуха, по которым солнечный свет доходит до Земли. «По закону Рэлея, зеленые и синие лучи при происхождении через атмосферу рассеиваются, а красные могут озарить небо перед рассветом» — пишут «Известия». Ранее URA.RU сообщало, как в Свердловской области запечатлели на фотографиях северное сияние. Природное явление видели в горном поселке Кытлым под Карпинском. Также сияние сфотографировали на судоверфи в Тавде. В обоих случаях снимки были сделаны под ночь с 10 на 11 ноября. telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский» telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Каменска-Уральского 23 ноября наблюдали необычное природное явление. Все небо стало розовым цветом, рассказали очевидцы в соцсетях. «Вот такое сегодня было утро. И да это без эффектов если что!» — поделилась девушка с telegram-каналом «Подслушано Каменск-Уральский». Предположительно, странное свечение связано с массами теплого воздуха, по которым солнечный свет доходит до Земли. «По закону Рэлея, зеленые и синие лучи при происхождении через атмосферу рассеиваются, а красные могут озарить небо перед рассветом» — пишут «Известия». Ранее URA.RU сообщало, как в Свердловской области запечатлели на фотографиях северное сияние. Природное явление видели в горном поселке Кытлым под Карпинском. Также сияние сфотографировали на судоверфи в Тавде. В обоих случаях снимки были сделаны под ночь с 10 на 11 ноября.