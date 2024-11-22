Жители Каменска-Уральского 23 ноября наблюдали необычное природное явление. Все небо стало розовым цветом, рассказали очевидцы в соцсетях.
«Вот такое сегодня было утро. И да это без эффектов если что!» — поделилась девушка с telegram-каналом «Подслушано Каменск-Уральский».
Предположительно, странное свечение связано с массами теплого воздуха, по которым солнечный свет доходит до Земли. «По закону Рэлея, зеленые и синие лучи при происхождении через атмосферу рассеиваются, а красные могут озарить небо перед рассветом» — пишут «Известия».
Ранее URA.RU сообщало, как в Свердловской области запечатлели на фотографиях северное сияние. Природное явление видели в горном поселке Кытлым под Карпинском. Также сияние сфотографировали на судоверфи в Тавде. В обоих случаях снимки были сделаны под ночь с 10 на 11 ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!