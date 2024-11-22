22 ноября 2024

Небо в Свердловской области озарило загадочным розовым светом. Фото

В Каменске-Уральском жители увидели розовое свечение неба
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане заметили сияние утром 23 ноября (архивное фото) Фото:

Жители Каменска-Уральского 23 ноября наблюдали необычное природное явление. Все небо стало розовым цветом, рассказали очевидцы в соцсетях.

«Вот такое сегодня было утро. И да это без эффектов если что!» — поделилась девушка с telegram-каналом «Подслушано Каменск-Уральский».

Предположительно, странное свечение связано с массами теплого воздуха, по которым солнечный свет доходит до Земли. «По закону Рэлея, зеленые и синие лучи при происхождении через атмосферу рассеиваются, а красные могут озарить небо перед рассветом» — пишут «Известия».

Ранее URA.RU сообщало, как в Свердловской области запечатлели на фотографиях северное сияние. Природное явление видели в горном поселке Кытлым под Карпинском. Также сияние сфотографировали на судоверфи в Тавде. В обоих случаях снимки были сделаны под ночь с 10 на 11 ноября.

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Жители Каменска-Уральского 23 ноября наблюдали необычное природное явление. Все небо стало розовым цветом, рассказали очевидцы в соцсетях. «Вот такое сегодня было утро. И да это без эффектов если что!» — поделилась девушка с telegram-каналом «Подслушано Каменск-Уральский». Предположительно, странное свечение связано с массами теплого воздуха, по которым солнечный свет доходит до Земли. «По закону Рэлея, зеленые и синие лучи при происхождении через атмосферу рассеиваются, а красные могут озарить небо перед рассветом» — пишут «Известия». Ранее URA.RU сообщало, как в Свердловской области запечатлели на фотографиях северное сияние. Природное явление видели в горном поселке Кытлым под Карпинском. Также сияние сфотографировали на судоверфи в Тавде. В обоих случаях снимки были сделаны под ночь с 10 на 11 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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