В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» обнаружили полуголую неадекватную женщину с якобы лужей крови под ногами. Ее связали и вывели оттуда полицейские с медиками, сообщили очевидцы в соцсетях.
«В метро была лужа крови, именно внутри , да и снаружи какие-то следы. Женщину связали и поместили в скорую помощь», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, она была без обуви и в одних трусах, но при этом в куртке и футболке.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве рассказали, что им поступил вызов о вызывающей женщине с неадекватным поведением, поэтому на место вызвали бригаду скорой помощи, которая ее госпитализировала. «Причину подобного поведения пациентки установят медики. По имеющейся информации пассажиры метро не пострадали», — уточнили в городской полиции.
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