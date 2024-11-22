22 ноября 2024

«Была лужа крови»: в Екатеринбурге из метро вывели полуголую женщину. Видео

В Екатеринбурге из метро врачи и полицейские вывели полуголую женщину
© Служба новостей «URA.RU»
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Никто из пассажиров метро не пострадал (архивное фото)
Никто из пассажиров метро не пострадал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» обнаружили полуголую неадекватную женщину с якобы лужей крови под ногами. Ее связали и вывели оттуда полицейские с медиками, сообщили очевидцы в соцсетях.

«В метро была лужа крови, именно внутри , да и снаружи какие-то следы. Женщину связали и поместили в скорую помощь», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, она была без обуви и в одних трусах, но при этом в куртке и футболке.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве рассказали, что им поступил вызов о вызывающей женщине с неадекватным поведением, поэтому на место вызвали бригаду скорой помощи, которая ее госпитализировала. «Причину подобного поведения пациентки установят медики. По имеющейся информации пассажиры метро не пострадали», — уточнили в городской полиции.

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В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» обнаружили полуголую неадекватную женщину с якобы лужей крови под ногами. Ее связали и вывели оттуда полицейские с медиками, сообщили очевидцы в соцсетях. «В метро была лужа крови, именно внутри , да и снаружи какие-то следы. Женщину связали и поместили в скорую помощь», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, она была без обуви и в одних трусах, но при этом в куртке и футболке. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве рассказали, что им поступил вызов о вызывающей женщине с неадекватным поведением, поэтому на место вызвали бригаду скорой помощи, которая ее госпитализировала. «Причину подобного поведения пациентки установят медики. По имеющейся информации пассажиры метро не пострадали», — уточнили в городской полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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