Происшествия Криминал Приехал даже шеф полиции: главное о зверском убийстве девушки на Эльмаше. Фото Появилось фото подозреваемого в убийстве девушки на Эльмаше 23 ноября 2024 в 17:55 Размер текста - 17 + На месте происшествия работают сотрудники полиции Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица приехал на место убийства девушки по ул. Красных Командиров, 106. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «На месте происшествия работают сотрудники полиции, включая Метелицу. Проверяют записи с камер видеонаблюдения», — передал собеседник. Охранник парковки возле Wildberries рассказал E1.RU, что видел предполагаемого убийцу. По его словам, преступник занял чужое парковочное место. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Труп девушки нашли днем 23 ноября с перерезанным горлом и другими ранениями. Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, над раскрытием преступления работают наиболее опытные сыщики уголовного розыска. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица приехал на место убийства девушки по ул. Красных Командиров, 106. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «На месте происшествия работают сотрудники полиции, включая Метелицу. Проверяют записи с камер видеонаблюдения», — передал собеседник. Охранник парковки возле Wildberries рассказал E1.RU, что видел предполагаемого убийцу. По его словам, преступник занял чужое парковочное место. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Труп девушки нашли днем 23 ноября с перерезанным горлом и другими ранениями. Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, над раскрытием преступления работают наиболее опытные сыщики уголовного розыска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям