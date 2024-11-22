22 ноября 2024

Приехал даже шеф полиции: главное о зверском убийстве девушки на Эльмаше. Фото

Появилось фото подозреваемого в убийстве девушки на Эльмаше
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , мвд, пистолет, полиция, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность
На месте происшествия работают сотрудники полиции Фото:

Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица приехал на место убийства девушки по ул. Красных Командиров, 106. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции, включая Метелицу. Проверяют записи с камер видеонаблюдения», — передал собеседник.

Охранник парковки возле Wildberries рассказал E1.RU, что видел предполагаемого убийцу. По его словам, преступник занял чужое парковочное место. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.

Труп девушки нашли днем 23 ноября с перерезанным горлом и другими ранениями. Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, над раскрытием преступления работают наиболее опытные сыщики уголовного розыска.

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Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица приехал на место убийства девушки по ул. Красных Командиров, 106. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «На месте происшествия работают сотрудники полиции, включая Метелицу. Проверяют записи с камер видеонаблюдения», — передал собеседник. Охранник парковки возле Wildberries рассказал E1.RU, что видел предполагаемого убийцу. По его словам, преступник занял чужое парковочное место. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Труп девушки нашли днем 23 ноября с перерезанным горлом и другими ранениями. Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, над раскрытием преступления работают наиболее опытные сыщики уголовного розыска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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