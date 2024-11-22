Стало известно имя девушки, зверски зарезанной на Эльмаше. Фото

Жестоко убитой на улице Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш) Юлия П., которой на днях исполнилось 30 лет. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Девушка, вероятно, из села Косулино», — поделился собеседник. Тело Юлии в луже крови нашли днем 23 ноября. Ей перерезали горло.
В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. На место преступления приезжал начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица.
Охранник на парковке возле Wildberries, где неподалеку была убита Юлия, рассказал, что видел предполагаемого убийцу. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.
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