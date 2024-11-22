Происшествия Криминал Стало известно имя девушки, зверски зарезанной на Эльмаше. Фото Зарезанной на Эльмаше девушке недавно исполнилось 30 лет 23 ноября 2024 в 20:07 Размер текста - 17 + У девушки пару дней назад был юбилей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жестоко убитой на улице Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш) Юлия П., которой на днях исполнилось 30 лет. Об этом URA.RU рассказал источник. «Девушка, вероятно, из села Косулино», — поделился собеседник. Тело Юлии в луже крови нашли днем 23 ноября. Ей перерезали горло. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. На место преступления приезжал начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица. Охранник на парковке возле Wildberries, где неподалеку была убита Юлия, рассказал, что видел предполагаемого убийцу. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Соцсети девушки Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жестоко убитой на улице Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш) Юлия П., которой на днях исполнилось 30 лет. Об этом URA.RU рассказал источник. «Девушка, вероятно, из села Косулино», — поделился собеседник. Тело Юлии в луже крови нашли днем 23 ноября. Ей перерезали горло. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. На место преступления приезжал начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица. Охранник на парковке возле Wildberries, где неподалеку была убита Юлия, рассказал, что видел предполагаемого убийцу. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям