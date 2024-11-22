22 ноября 2024

Стало известно имя девушки, зверски зарезанной на Эльмаше. Фото

Зарезанной на Эльмаше девушке недавно исполнилось 30 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый снег. Екатеринбург , снег, девушка, тропинка, прохожая, первый снег, девушка с телефоном, осень
У девушки пару дней назад был юбилей (архивное фото) Фото:

Жестоко убитой на улице Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш) Юлия П., которой на днях исполнилось 30 лет. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Девушка, вероятно, из села Косулино», — поделился собеседник. Тело Юлии в луже крови нашли днем 23 ноября. Ей перерезали горло.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. На место преступления приезжал начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица.

Охранник на парковке возле Wildberries, где неподалеку была убита Юлия, рассказал, что видел предполагаемого убийцу. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жестоко убитой на улице Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш) Юлия П., которой на днях исполнилось 30 лет. Об этом URA.RU рассказал источник. «Девушка, вероятно, из села Косулино», — поделился собеседник. Тело Юлии в луже крови нашли днем 23 ноября. Ей перерезали горло. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. На место преступления приезжал начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица. Охранник на парковке возле Wildberries, где неподалеку была убита Юлия, рассказал, что видел предполагаемого убийцу. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...