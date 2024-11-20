«Похоже на евгенику»: куда вывезли психбольницу из центра Екатеринбурга. Фото

Психиатрическую больницу №6 вывезли из центра Екатеринбурга на окраину

21 ноября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Диспансер ждет еще один переезд в ближайшие годы Фото: Размик Закарян © URA.RU Диспансер свердловской областной психиатрической больницы №6 переехал с улицы Народной Воли, 63 на Фурманова, 115-А — в здание клинико-диагностического центра имени Бейкина. Сейчас врачи обживаются на новом месте, а пациенты привыкают к мысли, что на прием им придется добираться дальше и дольше, чем было в центре. С какими трудностями столкнулись и те, и другие, и чего боятся психиатры, — в репортаже URA.RU. Переезд состоялся 8—10 ноября силами работников больницы. Как рассказал источник URA.RU из медицинской сферы, врачи и медсестры сами таскали вещи и мебель, а потом отмывали новые кабинеты. В лаборатории Бейкина им отдали половину здания, что в два раза меньше занимаемой ранее площади: на Народной Воли у диспансера было 1460 квадратных метров, теперь — 700 «квадратов». Добираться до нового адреса стало сложнее Фото: Размик Закарян © URA.RU «Говорили, что переезд будет в декабре, но почему-то экстренно перевезли раньше срока. Сидим друг у друга на головах, места катастрофически не хватает, теснотища. Дневной стационар расположился в коридоре, больные прямо там получают лечение, денег на перегородки не хватило. Сказали: „Ничего страшного, доделаете сами“, но ни копейки на это не дали. А ведь недоделок очень много: например, в проектной документации должна была быть вентиляция, а реально ее нет», — рассказал собеседник агентства. На тесноту корреспонденту пожаловались и два пациента, которые впервые пришли на прием по новому адресу. «Конечно, раньше было лучше, в центр добираться было удобнее — там место козырное. Тут в коридорах не разойтись», — сказал один. «По сравнению с предыдущим местом здесь условия стесненные. Зато тут фортепиано стоит, может, кто-нибудь будет играть для расслабления», — пошутил другой, указав на старый музыкальный инструмент, вероятно, забытый предыдущими хозяевами. Старое фортепиано привлекает внимание пациентов Фото: Размик Закарян © URA.RU Переезд стал сюрпризом для многих пациентов, которые годами привыкли ходить в диспансер на Народной Воли. Так, одна женщина рассказала, что пришла сначала по старому адреса, где ее развернул охранник. До нового адреса она добиралась пешком. «Шла час и 10 минут, но дошла!» — гордо сообщила пациентка, вооруженная палками для скандинавской ходьбы. Источник агентства говорит, что больных специально не предупреждали о переезде, опасаясь острой реакции. При этом некоторые из опрошенных заявили, что объявления о грядущем переезде висели и даже с подробными инструкциями. «Добираться сюда пациентам приходится с пересадками, для многих это тяжело и в силу ментальных особенностей, и потому что дорого. Новую информацию воспринимать им тяжело. Такое отношение к психически больным людям просто бесчеловечно, почему надо было непременно их перевезти на окраину? Почему было не найти достойное здание в центре города? Может быть потому, что кому-то неохота смотреть на психически нездоровых граждан? Но это уже похоже на евгенику. А ведь это самые незащищенные слои общества, и к ним относиться нужно бережно», — считает источник. Пока в диспансере еще не навели порядок Фото: Размик Закарян © URA.RU Он указал, что диспансер обслуживает несколько районов — Кировский, Ленинский, Верх-Исетский и Академический. Это 500 тысяч взрослого населения, в год через отделение проходит 98 тысяч человек. «Лаборатория не приспособлена для такого большого потока пациентов. А ведь их будет становиться еще больше, потому что люди возвращаются с СВО, и некоторым потребуется психологическая поддержка», — предполагает инсайдер. Однако еще больше, чем нынешних реалий, психиатров страшит перспектива нового переезда. В лаборатории Бейкина они обосновались временно, на два-три года. Потом же диспансер, по неподтвержденной информации, должен занять заброшенное здание на улице Декабристов рядом с городской больницей №1. Это постройка 1892 года, которая давно никем не эксплуатировалась и находится в разрушенном состоянии. Именно ее якобы и планируют отдать психиатрии. В будущем диспансер могут переселить сюда Фото: Размик Закарян © URA.RU «Такая перспектива всех пугает. Там разрушены фундамент, канализация, водопровод и деревянные перекрытия. Минздрав обещал выделить на ремонт 170 миллионов рублей, но этого хватит только покрасить стены и покрыть крышу. Это аварийное здание когда-то хотела приспособить под молельный дом церковь, но даже она отказалась: проще построить новое. Психиатрическая служба в Свердловской области и так находится в полуразрушенном состоянии, врачей не хватает. А ведь психиатрия — социально значимое заболевание, как туберкулез, онкология, венерические заболевания, СПИД, она входят в государственную программу поддержки», — говорит собеседник Были и такие пациенты, кому на новом месте понравилось — например, чистые стены Фото: Размик Закарян © URA.RU Медики надеются, что власти откажутся от идеи переселить их в дореволюционную постройку и подберут новое место, возможно, даже в центре, как прежде. Например, пустующее здание бывшей поликлиники городской больницы №1 на проспекте Ленина, 52. «Что-то подобное вскользь обсуждалось, и это было бы здорово. И врачи, и пациенты имеют право на жизнь и работу в нормальных условиях», — считает источник. За комментарием корреспондент обратился в свердловский минздрав. Ответ будет опубликован, как только поступит. О переезде диспансера сообщалось еще летом. Имущество, помещение и земельный участок отделения больницы, оцененные в 192,9 миллиона рублей, будут переданы в уставный капитал акционерного общества «Ледовая арена». Эти деньги направят на завершение строительства спортивного комплекса в центре города. Арена, которая станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Автомобилист», должна открыться уже в январе следующего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диспансер свердловской областной психиатрической больницы №6 переехал с улицы Народной Воли, 63 на Фурманова, 115-А — в здание клинико-диагностического центра имени Бейкина. Сейчас врачи обживаются на новом месте, а пациенты привыкают к мысли, что на прием им придется добираться дальше и дольше, чем было в центре. С какими трудностями столкнулись и те, и другие, и чего боятся психиатры, — в репортаже URA.RU. Переезд состоялся 8—10 ноября силами работников больницы. Как рассказал источник URA.RU из медицинской сферы, врачи и медсестры сами таскали вещи и мебель, а потом отмывали новые кабинеты. В лаборатории Бейкина им отдали половину здания, что в два раза меньше занимаемой ранее площади: на Народной Воли у диспансера было 1460 квадратных метров, теперь — 700 «квадратов». «Говорили, что переезд будет в декабре, но почему-то экстренно перевезли раньше срока. Сидим друг у друга на головах, места катастрофически не хватает, теснотища. Дневной стационар расположился в коридоре, больные прямо там получают лечение, денег на перегородки не хватило. Сказали: „Ничего страшного, доделаете сами“, но ни копейки на это не дали. А ведь недоделок очень много: например, в проектной документации должна была быть вентиляция, а реально ее нет», — рассказал собеседник агентства. На тесноту корреспонденту пожаловались и два пациента, которые впервые пришли на прием по новому адресу. «Конечно, раньше было лучше, в центр добираться было удобнее — там место козырное. Тут в коридорах не разойтись», — сказал один. «По сравнению с предыдущим местом здесь условия стесненные. Зато тут фортепиано стоит, может, кто-нибудь будет играть для расслабления», — пошутил другой, указав на старый музыкальный инструмент, вероятно, забытый предыдущими хозяевами. Переезд стал сюрпризом для многих пациентов, которые годами привыкли ходить в диспансер на Народной Воли. Так, одна женщина рассказала, что пришла сначала по старому адреса, где ее развернул охранник. До нового адреса она добиралась пешком. «Шла час и 10 минут, но дошла!» — гордо сообщила пациентка, вооруженная палками для скандинавской ходьбы. Источник агентства говорит, что больных специально не предупреждали о переезде, опасаясь острой реакции. При этом некоторые из опрошенных заявили, что объявления о грядущем переезде висели и даже с подробными инструкциями. «Добираться сюда пациентам приходится с пересадками, для многих это тяжело и в силу ментальных особенностей, и потому что дорого. Новую информацию воспринимать им тяжело. Такое отношение к психически больным людям просто бесчеловечно, почему надо было непременно их перевезти на окраину? Почему было не найти достойное здание в центре города? Может быть потому, что кому-то неохота смотреть на психически нездоровых граждан? Но это уже похоже на евгенику. А ведь это самые незащищенные слои общества, и к ним относиться нужно бережно», — считает источник. Он указал, что диспансер обслуживает несколько районов — Кировский, Ленинский, Верх-Исетский и Академический. Это 500 тысяч взрослого населения, в год через отделение проходит 98 тысяч человек. «Лаборатория не приспособлена для такого большого потока пациентов. А ведь их будет становиться еще больше, потому что люди возвращаются с СВО, и некоторым потребуется психологическая поддержка», — предполагает инсайдер. Однако еще больше, чем нынешних реалий, психиатров страшит перспектива нового переезда. В лаборатории Бейкина они обосновались временно, на два-три года. Потом же диспансер, по неподтвержденной информации, должен занять заброшенное здание на улице Декабристов рядом с городской больницей №1. Это постройка 1892 года, которая давно никем не эксплуатировалась и находится в разрушенном состоянии. Именно ее якобы и планируют отдать психиатрии. «Такая перспектива всех пугает. Там разрушены фундамент, канализация, водопровод и деревянные перекрытия. Минздрав обещал выделить на ремонт 170 миллионов рублей, но этого хватит только покрасить стены и покрыть крышу. Это аварийное здание когда-то хотела приспособить под молельный дом церковь, но даже она отказалась: проще построить новое. Психиатрическая служба в Свердловской области и так находится в полуразрушенном состоянии, врачей не хватает. А ведь психиатрия — социально значимое заболевание, как туберкулез, онкология, венерические заболевания, СПИД, она входят в государственную программу поддержки», — говорит собеседник Медики надеются, что власти откажутся от идеи переселить их в дореволюционную постройку и подберут новое место, возможно, даже в центре, как прежде. Например, пустующее здание бывшей поликлиники городской больницы №1 на проспекте Ленина, 52. «Что-то подобное вскользь обсуждалось, и это было бы здорово. И врачи, и пациенты имеют право на жизнь и работу в нормальных условиях», — считает источник. За комментарием корреспондент обратился в свердловский минздрав. Ответ будет опубликован, как только поступит. О переезде диспансера сообщалось еще летом. Имущество, помещение и земельный участок отделения больницы, оцененные в 192,9 миллиона рублей, будут переданы в уставный капитал акционерного общества «Ледовая арена». Эти деньги направят на завершение строительства спортивного комплекса в центре города. Арена, которая станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Автомобилист», должна открыться уже в январе следующего года.