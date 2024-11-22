Жена пропавшего екатеринбургского бойца СВО не может добиться выплат

23 ноября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Боец пропал в июле 2024 года (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жена екатеринбургского бойца СВО не может добиться выплаты денежного довольствия после того, как ее муж пропал на службе в июле 2024 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Ко мне обратилась жена пропавшего на СВО без вести контрактника из Екатеринбурга. Кроме того, что она с июля пытается выяснить судьбу мужа, возникла проблема и с выплатой денежного довольствия, которое в случае, если боец пропал без вести переводится (выплачивается) его близкому родственнику. В ее случае после пропажи мужа пропало и денежное довольствие», — написал он в своем telegram-канале. Сначала женщина обратилась в воинскую часть, где ее проигнорировали. После чего жена участника СВО пошла за поддержкой к Уполномоченному по защите прав человека Свердловской области и в фонд «Защитники Отечества». По словам женщины, после обращения командир воинской части заявил, что не будет отвечать той, «кто стучит в фонды и депутатам». В октябре 2024 года она написала Иванову. Депутат проинформировал о проблеме военную прокуратуру ЮВО. Там подтвердили нарушения в действиях военной части. Оказалось, что сотрудники не занесли необходимые документы в программу. По информации надзорного ведомства до конца этого ноября все выплаты поступят женщине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена екатеринбургского бойца СВО не может добиться выплаты денежного довольствия после того, как ее муж пропал на службе в июле 2024 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Ко мне обратилась жена пропавшего на СВО без вести контрактника из Екатеринбурга. Кроме того, что она с июля пытается выяснить судьбу мужа, возникла проблема и с выплатой денежного довольствия, которое в случае, если боец пропал без вести переводится (выплачивается) его близкому родственнику. В ее случае после пропажи мужа пропало и денежное довольствие», — написал он в своем telegram-канале. Сначала женщина обратилась в воинскую часть, где ее проигнорировали. После чего жена участника СВО пошла за поддержкой к Уполномоченному по защите прав человека Свердловской области и в фонд «Защитники Отечества». По словам женщины, после обращения командир воинской части заявил, что не будет отвечать той, «кто стучит в фонды и депутатам». В октябре 2024 года она написала Иванову. Депутат проинформировал о проблеме военную прокуратуру ЮВО. Там подтвердили нарушения в действиях военной части. Оказалось, что сотрудники не занесли необходимые документы в программу. По информации надзорного ведомства до конца этого ноября все выплаты поступят женщине.