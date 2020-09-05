Коронавирус в России активизировался после 1 сентября

Самое большое количество зараженных — в столице Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5205 новых случаев заражения коронавирусом (+95 по сравнению с 4 сентября). Количество новых инфицированных растет с первых дней сентября. Несмотря на это, в регионах начали отменять ограничения, связанные с пандемией, — в подавляющем большинстве территорий суточный прирост заболевших не доходит до 100, исключение составляют обе столицы. Всего с начала распространения инфекции ей заразились 1 020 310 россиян.

«5202 новых случаев заражения по данным на утро 5 сентября», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Скончались за сутки 110 пациентов с COVID-19 (всего 17 759). Выздоровели 5379 человек (всего 838 126).

На первом месте по приросту инфицированных — Москва и Санкт-Петербург (671 и 195 случаев соответственно). Среди регионов УрФО лидером является Свердловская область (119). В ХМАО зарегистрировано 76 новых заболевших, в Челябинской — 79 (по данным областного минздрава), в ЯНАО — 46, в Пермском крае — 58, в Тюменской области — 51, в Курганской области — 25.

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