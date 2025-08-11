У Гузеевой новые проблемы: на телеведущую подала в суд мать погибшего участника СВО из Швейцарии

На советскую и российскую актрису, телеведущую Ларису Гузееву подали в суд. Произошло это после ее ответа на комментарий под одним из постов. Телеведущая обвинила женщину во лжи, когда последняя заявила, что кто-то украл награды и деньги ее сына, погибшего в зоне СВО.
Женщина не стала оставлять заявление актрисы безнаказанным и подала в суд Москвы. Подробности нового конфликта Ларисы Гузеевой — в материале URA.RU.
С чего начался конфликт
Лариса Гузеева выложила на своей странице в соцсети Instagram (принадлежат Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) пост о том, что у нее 30 лет назад журналисты временно взяли личные фотографии, но так и не вернули. Позже Гузеева увидела одну из пропавших фотографий, которая была опубликована в соцсетях, после чего призвала вернуть их за вознаграждение. Телеведущая обуславливала это решение тем, что фотографии находятся в единичном экземпляре.
В комментариях, которые закрыты на момент публикации новости, Гузеевой написала женщина, выразившая сочувствие ведущей. Также она заявила, что столкнулась с похожей ситуацией с наградами и деньгами сына, погибшего на СВО. Гузеева ответила на комментарий, который передает Общественная служба новостей:
«Я зашла на вашу страницу. Вы лжете»
Судя по информации, уроженец Орска Никита прожил в Швейцарии 16 лет. Он отправился на Украину в 2014 году для того, чтобы защищать ЛДНР. Он погиб в бою за Попасную в ЛНР в 2022 году.
Возбуждение дела, которое неожиданно пропало из базы
На своей странице мать погибшего на СВО солдата заявила, что подала заявление в суд. Она обуславливает свое решение целью отстоять честь и достоинство сына.
«Бог ей судья и Тушинский районный суд, 25 сентября 2025. За честь и достоинство свое — и сына погибшего на СВО», — написала она.
Спустя некоторое время, женщина отредактировала пост. Она добавила, что ее дело пропало с официального портала судов общей юрисдикции города Москвы. Также у нее пропал доступ в личном кабинете и отсутствует возможность посмотреть первичные материалы. На просьбу восстановить доступ ей ответа никакого не дали.
Агентство URA.RU пыталось связаться с Гузевой и ее пиар-менеджером, чтобы узнать подробности истории. Телефоны телеведущий и менеджера оказались недоступны.
Предыдущий скандал с Гузеевой
Недавно на Ларису Гузееву также оказалась в центре скандала. Тогда в органы полиции поступило более 20 заявлений по подозрению ее причастности в мошеннических схемах. По информации, актриса рекомендовала услуги застройщика Сергея Домогацкого.
Данный застройщик не выполнил взятые обязательства и исчез вместе с вложенными деньгами. По меньшей мере, в результате мошенничества были обмануты не менее 27 человек. В беседе с URA.RU адвокат Сергей Жорин, заявил, что актриса вряд ли понесет ответственность, так как размещение рекламы сомнительного объекта не делает лицо уголовно ответственным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.