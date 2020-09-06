Шойгу предупредил о подготовке ракетных ударов НАТО по России

Сергей Шойгу отметил, что авиация НАТО начала чаще летать у российских границ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиация стран НАТО регулярно совершает полеты с имитацией ракетных ударов по территории России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что раньше к границам России НАТО отправляло в основном разведывательную авиацию. «Сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».

31 августа российские военные обнаружили четыре военных самолета над нейтральной акваторией Балтийского моря, приближавшиеся к границе РФ. Ими оказались самолеты ВВС США Швеции, Дании и ВМС Германии, передает телеканал 360. Спустя неделю российские истребители вылетали на перехват стратегических бомбардировщиков США над Черным морем, напоминает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.