Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом

Российская экономика переживает пандемию лучше, чем большинство других крупных развивающихся рынков. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.
«Когда разразилась пандемия, Россия была в довольно хорошей форме: низкая инфляция, низкий уровень безработицы, стабильный банковский сектор и огромные резервы», — заявила главный экономист инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Софья Донец. Она добавила, что если в этом году не будет новых потрясений, то российскую экономику ждет волна повышения прогнозов.
По подсчетам агентства, к концу 2020 года российская экономика сократится на 4,8%. Эта цифра составляет менее половины от того, что ожидало правительство сразу после начала пандемии коронавируса. В Bloomberg также подчеркнули, что экономический спад в России был меньше, чем во многих других странах.
Ранее в Германии признали, что Россия оказалась практически неуязвима перед новыми санкциями, пишет «Утро.ру». Однако глава Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин заявил, что российскую экономику ожидает застой, если государство не достигнет темпов роста ВВП в два раза выше заложенных в план восстановления экономики, передает VSE42.ru.
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