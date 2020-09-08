08 сентября 2020

Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
Если не будет новых потрясений, то российскую экономику ждет волна повышения прогнозов Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Российская экономика переживает пандемию лучше, чем большинство других крупных развивающихся рынков. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.

«Когда разразилась пандемия, Россия была в довольно хорошей форме: низкая инфляция, низкий уровень безработицы, стабильный банковский сектор и огромные резервы», — заявила главный экономист инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Софья Донец. Она добавила, что если в этом году не будет новых потрясений, то российскую экономику ждет волна повышения прогнозов.

По подсчетам агентства, к концу 2020 года российская экономика сократится на 4,8%. Эта цифра составляет менее половины от того, что ожидало правительство сразу после начала пандемии коронавируса. В Bloomberg также подчеркнули, что экономический спад в России был меньше, чем во многих других странах.

Ранее в Германии признали, что Россия оказалась практически неуязвима перед новыми санкциями, пишет «Утро.ру». Однако глава Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин заявил, что российскую экономику ожидает застой, если государство не достигнет темпов роста ВВП в два раза выше заложенных в план восстановления экономики, передает VSE42.ru.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...