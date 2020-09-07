В Германии признали бесполезность санкций против России

В Германии не исключают, что санкции в отношении России все-таки могут ввести Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Министр экономики Германии Петер Альтмайер поставил под сомнение эффективность санкций в отношении России. Несмотря на это, он не исключил санкций в отношении России из-за ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального.

«Я не знаю ни одного случая, когда санкции вынуждали бы такую страну, как Россия, менять свое поведение», — приводит РИА «Новости» заявление Альтмайера в эфире немецкого телеканала ARD. По мнению министра экономики Германии, штрафные меры скорее приводят к «ужесточению политики» в стране. Однако при этом он подчеркнул, что нельзя мириться с нарушением Россией «основных прав человека», и заявил, что отравление Навального представляет собой «общий вызов для западных демократий» — поэтому необходим согласованный подход Евросоюза.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт рассказал, что в Германии с самого начала ситуации с Навальным обсуждают возможное введение санкций против России. При этом он отметил, что общая позиция ЕС по этому вопросу еще не сформулирована, пишет «Национальная служба новостей». Также известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что из-за возможного отравления Навального позиция Берлина по «Северному потоку-2» может измениться. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что происходящее вокруг блогера Алексея Навального является спланированной акцией против России, чтобы сдержать развитие страны, пишет «Дни.ру».