Глава Минобрнауки Валерий Фальков впервые прибыл в Югру в статусе федерального министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Югру с официальным визитом прилетел министр науки и высшего образования Валерий Фальков и первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин. Они вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и президентом нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым работают в Когалыме, о чем URA.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«В повестке рабочего визита — ряд совещаний, посвященных созданию в регионе центра высоких биомедицинских технологий, реализации национального проекта «Культура»; подписание четырехстороннего соглашения между министерством науки и высшего образования России, правительством Югры, правительством Пермского края и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ», — сообщили в депсвязей.

Затем высокопоставленная делегация отправится на открытие архитектурной композиции «Пламя», а затем примет участие в поздравлении работников «ЛУКОЙЛа» с днем нефтяной и газовой промышленности. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО добавили, что 10 сентября глава региона вместе с Алекперовым отправится в Урай, где также пройдут торжественные церемонии, посвященные прошедшему профессиональному празднику.

Ранее URA.RU сообщало, что 6 сентября в ХМАО на открытие набережной в Белоярском прилетал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. На этом событии также присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.