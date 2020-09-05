05 сентября 2020

В ХМАО прилетел федеральный министр. Его сопровождают три уральских губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по нацполитике Холманских Магомедов Челябинск, якушев владимир, комарова наталья
Главу Минстроя Владимира Якушева на правах хозяйки встретила губернатор ХМАО Наталья Комарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев прибыл в Югру на открытие набережной «Сэй Пан» в Белоярский. В поездке его сопровождает губернатор ХМАО Наталья Комарова, а также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент URA.RU.

Мэр Белоярского района Сергей Маненков уже успел провести экскурсию для высокопоставленной делегации. Главу Минстроя новый объект благоустройства весьма впечатлил. «Это победитель в конкурсе лучших практик формирования комфортной городской среды в нашей стране. Отправляясь сюда, я посмотрел эскизы, которые были представлены на этот конкурс. С полной уверенностью могу сказать то, что было представлено на эскизах и то, что я увидел — реально воплощенное выглядит гораздо лучше», — прокомментировал Якушев.

Министр также отметил, что и в 2020 году Югра получит сразу четыре гранта из федерального бюджета на проекты в сфере благоустройства. На губернатора ХМАО проект набережной «Сэй Пан» также произвел хорошее впечатление. «Это народный проект. Это мое личное ощущение, что проект состоялся и он отвечает запросам людей. Важно, что мы не разочаровались, сформировав идею, а добились ее воплощения. Не подвели правительство РФ, которое выделило грант на этот проект», — заявила Комарова. Губернаторы Ямала и Тюменской области отметили, что приехали в Югру с главами муниципалитетов в целях обмена опытом в сфере благоустройства.

Помимо открытия набережной, гости осмотрят стройплощадку школы и детсада, строительство которых ведется в Белоярском. А также примут участие в совещании, которое посвящено реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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